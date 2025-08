Předloňský juniorský mistr světa Knedla v rozplavbě předčil vlastní očekávání. „Super, jsem překvapený. Doufal jsem, že to bude rychlé, a doufal jsem, že se přiblížím rekordu. Ale vyšlo to krásně, pěkně jsem to posunul a jdu do semifinále ze třetího místa, takže mám teď vysoké ambice. Chtěl bych se dostat do finále,“ řekl Radiožurnálu Sport.

Ve finále světového šampionátu v dlouhém bazénu byl dvacetiletý Knedla jen loni v Dauhá, kde skončil na stovce sedmý. V téže disciplíně byl na aktuálním MS v Singapuru na děleném dvanáctém místě, ačkoliv zlepšil český rekord.

Na nejkratší znakařské trati vedle Knedly závodil i Krischke, jenž zaostal o čtvrt sekundy za osobním rekordem a časem 25,34 měl k postupu daleko. Od semifinálové šestnáctky ho dělilo 45 setin.

Další semifinále uniklo také deváté ženě kraulařské stovky Janíčkové, která se na 50 metrů volný způsob výkonem 24,98 sekundy přiblížila na šest setin osobnímu maximu. Na postupovou šestnáctou příčku ztratila devět setin.

Finálový blok v Singapuru začne ve 13:00 SELČ. Knedlovo semifinále je naplánované na 14:11.