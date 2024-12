Crooks zazářil na MS kraulařským rekordem, Janíčková ve sprintu uspěla

Česká reprezentantka sice výkonem 24,27 sekundy zaostala o třináct setin za osobním rekordem, ale kvalifikovala se jako čtrnáctá. Po úspěchu na kraulařské stovce a v polohovém závodě na 100 metrů proměnila v semifinálovou účast i třetí start na šampionátu.

„Chtěla jsem mít samozřejmě rychlejší čas, ale mám štěstí a mám šanci si to odpoledne zopakovat,“ řekla Radiožurnálu Sport. Čtyřiadvacetiletá plavkyně se svěřila, že se necítí optimálně.

„Na začátku, když jsme přijeli, jsem se cítila líp, měla jsem větší drajv. Ve druhé pětadvacítce jsem se nemohla rozhodnout, jestli ještě dát kop pod vodou, nebo ne. To nemůžu na padesátce. Zkusím si to trošku líp naplánovat a odpoledne to vylepšit,“ dodala.

Šestá žena pátečního finále na 200 metrů prsa Kristýna Horská uzavřela vystoupení v Budapešti prsařskou padesátkou. V disciplíně, která je pro ni okrajová, si vylepšila osobní rekord o 43 setin na 30,62 sekundy a obsadila dělené 29. místo.

Jakub Bursa, který už na MS překonal český rekord v polohovém závodě na 200 metrů, v rozplavbě na dvojnásobné distanci výkonem 4:08,02 za svým letošním národním maximem zaostal o tři čtvrtě sekundy. Obsadil 15. místo. Od finále, kam se v této disciplíně přímo postupovalo, ho dělily téměř čtyři sekundy.

V dopoledním programu se v Duna Areně představí ještě Ondřej Gemov, jenž bude startovat v jedné z pomalejších rozplaveb na 800 metrů volný způsob. Vytrvalecké závody na 800 a 1500 metrů jsou jen jednokolové, výsledky se sčítají s večerní papírově nejrychlejší rozplavbou.