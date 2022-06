Snad na padesátce pozlobím, přál si Čejka. Tréninkový výpadek chtěl skrýt

„Tu první stovku jsem se snažil jet lehce, ale zase jsem viděl, že ten vedle mě jel dopředu, takže jsem se ho snažil držet. Cítil jsem, že mi to dalo zabrat víc než ráno. V druhé stovce už bylo hodně znát, že nemám pořádně natrénováno a že jsem to rozjel moc rychle. Ke konci jsem už potom úplně vytuhl. Snažil jsem se bojovat, ale vůbec to nešlo. Druhá stovka byla zkrátka hodně pomalá,“ mrzelo Čejku.

Podle něj za to trochu mohly zdravotní patálie, které jej postihly v přípravě před mistrovstvím světa.

„Kdyby ten půlrok proběhl, jak měl, tak by to vypadalo jinak. Jakmile člověk nemůže dát každý den v tréninku vodě sto procent, v závodě je to pak vidět. Ale stalo se, já jsem za čtrnácté místo a za semifinále rád,“ nelitoval Čejka.

V závodě byl navíc ve svých 21 letech třetím nejmladším plavcem, což se jistě taky počítá.

„Ukázal jsem, že patřím do světové špičky. Je to pro mě motivace pro mistrovství Evropy (od 11. do 17. srpna v Římě) a celkově do dalších let. Vidím, že na vrchol to na dvoustovce není daleko,“ uvažoval Čejka.

S oblíbenou maďarskou Duna Arenou se ještě neloučí. V pátek jej čeká znak na padesátce, kde před třemi lety bral titul juniorského světového šampiona.

„Těším se na to, na padesátce by můj výpadek z přípravy nemusel být tolik znát. Ve čtvrtek jsem navíc měl den odpočinku, takže by to mohlo být super. Doufám, že se mi podaří zase ostatní pozlobit,“ přál si Čejka.

Jeho šestá rozplavba začíná těsně po půl desáté dopoledne, případné semifinále přijde na řadu po 19. hodině. Finále v sobotu.