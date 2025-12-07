Dvaadvacetiletý Bursa, jenž je na dlouhé polohovce juniorským vicemistrem Evropy z roku 2021, se poprvé na velké akci kvalifikoval do finále. Vyhrál třetí rozplavbu a nikdo ze soupeřů neměl dopoledne rychlejší čas ani celkově.
V individuálních závodech večerního programu tak doplnil Miroslava Knedlu, kterého čeká finále na 50 metrů znak. Druhý český zástupce v této disciplíně Michal Judickij časem 4:11,46 zaostal o 41 setin za svým osobním rekordem a obsadil 17. místo.
Knedla před večerním finále padesátky nastoupil na úvodní úsek štafety a výkonem 22,87 byl suverénně nejrychlejší ze všech znakařů, kteří na úvodních úsecích startovali.
Jeho reprezentační kolegové pak přispěli k tomu, že Česko v hodnocení rozplaveb nestačilo jen na německé kvarteto, které bylo o pět setin rychlejší.