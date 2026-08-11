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Seemanová zlato na stovce neobhájila. Pátá Janíčková jí vzala český rekord

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  19:11aktualizováno  20:30
Barbora Seemanova (vpravo) a Barbora Janíčková po skvělém závodě na 100 metrů...

Barbora Seemanova (vpravo) a Barbora Janíčková po skvělém závodě na 100 metrů kraul na mistrovství Evropy. | foto: AP

Nizozemka Marrit Steenbergenová po vítězném finále kraulařské stovky na ME v...
Barbora Seemanová po finále stovky na mistrovství Evropy v Paříži.
Miroslav Knedla v semifinále znakařské dvoustovky na mistrovství Evropy v...
Barbora Janíčková ve finále kraulařské stovky na mistrovství Evropy v Paříži.
6 fotografií
Plavkyně Barbora Janíčková skončila při obhajobě stříbrné medaile na mistrovství Evropy v Paříži pátá na trati 100 m volný způsob. Časem 53,36 sekundy překonala český rekord dosavadní evropské šampionky Barbory Seemanové, která v úterním finále dohmátla sedmá (53,63). Znakař Jan Čejka postoupil na trati 200 metrů do středečního finále třetím časem.

Před dvěma lety obsadily v Bělehradě české kraulařky na stovce ve slabší konkurenci první dvě místa. Tentokrát byla z šestadvacetiletých plavkyň úspěšnější Janíčková, která přitom do finále prošla jako poslední z osmého místa.

Plavala tak v osmé dráze a o 14 setin vylepšila rekord Seemanové právě ze zlatého závodu na minulém ME. Na obrátce byla čtvrtá, k medaili jí chybělo 64 setin sekundy.

„Jsem strašně ráda, jelo se mi o tisíc procent lépe než včera. Nakonec ta osmá dráha, kde jsem nikoho neviděla, pro mě byla lepší. Jsem moc spokojená s umístěním, ale hlavně s časem, protože dát si osobák je pro nás to hlavní,“ uvedla Janíčková ve svazovém videu.

V pondělním semifinále Seemanová zaostala jen o dvě setiny za svým rekordním časem 53,50. Finále začala volněji, po polovině závodu byla osmá a na druhé padesátce dokázala předstihnout jen jednu soupeřku.

Ve středu dopoledne ji čekají rozplavby na její hlavní trati 200 metrů volný způsob, na které chce útočit na třetí evropské zlato za sebou.

„Plavalo se mi celkem fajn. Bohužel to ještě neumím rozjet tak rychle, jak bych chtěla, což je na stovce samozřejmě potřeba. Ale je to pro mě alespoň hezký ukazatel do dvoustovky, protože se cítím, že bych ještě mohla jet (další) padesátku a bylo by to možná lepší,“ řekla Seemanová.

V novém rekordu šampionátu 51,90 zvítězila největší favoritka Marrit Steenbergenová z Nizozemska. Světová rekordmanka deklasovala konkurenci, stříbrnou krajanku Milou van Wijkovou za sebou nechala o 81 setin. O další setinu zpět skončila třetí Italka Sara Curtisová.

V semifinále znakařské dvoustovky se blýskl Čejka výkonem 1:54,40. Pětadvacetiletý pardubický plavec tím téměř o sekundu vylepšil vlastní český rekord 1:55,37, který mu vynesl šesté místo na loňském MS v Singapuru. Do středečního finále se bronzový medailista z loňského ME v krátkém bazénu kvalifikoval celkově třetím časem.

Zleva Jan Čejka, Barbora Seemanová, Barbora Janíčková a Miroslav Knedla pózují na tiskové konferenci před před ME v Paříži.

Druhý český účastník semifinále Miroslav Knedla byl na své spíše doplňkové trati jedenáctý. V osobním rekordu 1:56,26 mu k postupové osmé pozici chyběly čtyři desetiny sekundy.

Roli největšího favorita potvrdil Maďar Hubert Kós. Úřadující olympijský vítěz, mistr světa a Evropy zaplaval v semifinále evropský rekord 1:52,30.

„Hubert plaval vedle mě. Hnedka mi ujel, byl strašně rychlý, takže mě to nakoplo a říkal jsem si, budu se ho snažit držet co nejblíž to půjde. A je z toho takhle pěkný čas, takže jsem nadšený,“ těšilo Čejku.

„Ale je to super zkušenost a jsem rád, že už jsem vedle něj mohl plavat takhle v semíčku. Ve finále budu zase vedle Huberta, takže už jsme si to zkusili. Doufám, že to bude zítra lepší a udržím se s ním víc,“ dodal.

Mistrovství Evropy v plavání v Paříži:

Finále:
Muži:
50 m mot.: 1. Korněv (Rus.) 22,52, 2. Grousset (Fr.) 22,54, 3. Pekarski (Běl.) 22,68.
100 m prsa: 1. Martinenghi (It.) 58,58, 2. Kožakin (Rus.) 58,68, 3. Cerasuolo (It.) 58,90.

Ženy:
100 m v. zp.: 1. Steenbergenová 51,90, 2. Van Wijková (obě Niz.) 52,71, 3. Curtisová (It.) 52,72, ...5. Janíčková 53,36, 7. Seemanová (obě ČR) 53,63.
800 m v. zp.: 1. Quadarellaová (It.) 8:15,55, 2. Goseová 8:18,44, 3. Wernerová (obě Něm.) 8:22,55.
200 m znak: 1. Shanahanová (Brit.) 2:06,13, 2. Rodriguesová (Portug.) 2:07,62, 3. Mahieuová (Fr.) 2:08,63.
Smíšená pol. štafeta 4x100 m: 1. Francie (Moluhová, Aitkaci, Grousset, Wattelová) 3:39,64, 2. Nizozemsko 3:40,92, 3. Rusko 3:41,52.

Semifinále:
Muži:

200 m znak: 1. Kós (Maď.) 1:52,30 - evropský rekord, 3. Čejka 1:54,40, 11. Knedla 1:56,26, ...v rozplavbách 34. Judickij (všichni ČR) 2:01,55.
100 m v. zp.: 1. Popovici (Rum.) 46,72, ...v rozplavbách 69. Krischke (ČR) 50,12.

Ženy:
50 m mot.: 1. Sjöstromová (Švéd.) 25,12, ...v rozplavbách 23. Nabojčenko (ČR) 26,52.

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