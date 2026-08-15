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Knedla po zlatu z padesátky selhal. Na znakařské stovce skončil už v rozplavbách

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  10:52aktualizováno  11:17

Miroslav Knedla prožívá první okamžiky po zisku titulu mistra Evropy. | foto: AP

Pouhý půlden po zisku titulu mistra Evropy na padesátimetrové trati znakař Miroslav Knedla nepostoupil z rozplaveb závodu na 100 metrů do semifinále. Jednadvacetiletý plavec v Paříži časem 55,36 sekund výrazně zaostal za svým osobním maximem (53,15) a obsadil 40. místo. Naopak Jan Čejka na polohové dvoustovce vylepšil vlastní český rekord na 1:59,73 a večer se představí v semifinále. Prošel do něj jako dvanáctý z redukovaného pořadí.

Knedla v pařížském bazénu dohmátl v pátek večer pro životní úspěch v novém českém rekordu 24,11. Dnes dopoledne se mu nedařilo, Radiožurnálu Sport řekl, že se příliš nevyspal a „předvedl otřesný výkon“.

Po zlatém sprintu navíc o nedlouho později startoval ve druhém finále smíšené štafety na 4x100 metrů, společně s Jakubem Janem Krischkem a Barborami Seemanovou a Janíčkovou obsadili Češi páté místo. Krischke skončil v sobotních rozplavbách znakařské stovky šestačtyřicátý (55,76).

Účast v šestnáctičlenném semifinále mezi polohovkáři na rozdíl od Čejky unikla Michalu Judickému, který zaplaval čas 2:03,62 a skončil šestatřicátý. V rozplavbách startoval také Ondřej Slavík na 50 metrů volný způsob a obsadil 58. místo (22,86).

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