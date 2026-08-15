Knedla po zlatu z padesátky selhal. Na znakařské stovce skončil už v rozplavbách

Knedla v pařížském bazénu dohmátl v pátek večer pro životní úspěch v novém českém rekordu 24,11. Dnes dopoledne se mu nedařilo, Radiožurnálu Sport řekl, že se příliš nevyspal a „předvedl otřesný výkon“.
Po zlatém sprintu navíc o nedlouho později startoval ve druhém finále smíšené štafety na 4x100 metrů, společně s Jakubem Janem Krischkem a Barborami Seemanovou a Janíčkovou obsadili Češi páté místo. Krischke skončil v sobotních rozplavbách znakařské stovky šestačtyřicátý (55,76).
Účast v šestnáctičlenném semifinále mezi polohovkáři na rozdíl od Čejky unikla Michalu Judickému, který zaplaval čas 2:03,62 a skončil šestatřicátý. V rozplavbách startoval také Ondřej Slavík na 50 metrů volný způsob a obsadil 58. místo (22,86).