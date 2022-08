Zábojník doplaval na evropském šampionátu osmý na prsařské dvoustovce

ME v plaveckých sportech v Římě Bazénové plavání:

Finále:

Muži:

200 m prsa: 1. Wilby (Brit.) 2:08,96, 2. Mattsson (Fin.) 2:09,40, 3. Pizzini (It.) 2:09,97, ...8. Zábojník (ČR) 2:12,27.

100 m mot.: 1. Milák (Maď.) 50,33, 2. Ponti (Švýc.) 50,87, 3. Majerski (Pol.) 51,22, ...v semifinále 15. Šefl 52,95, v rozplavbách 41. Gemov (oba ČR) 54,54.

4x100 m v. zp.: 1. Itálie (Miressi, Ceccon, Zazzeri, Frigo) 3:10,50, 2. Maďarsko 3:12,43, 3. Británie 3:12,70. Ženy:

200 m v. zp.: 1. Steenbergenová (Niz.) 1:56,36, 2. Andersonová (Brit.) 1:56,52, 3. Goseová (Něm.) 1:57,09.

50 m znak: 1. Pigréeová (Fr.) 27,27, 2. Scaliaová (It.) 27,53, 3. De Waardová (Niz.) 27,54, ...v semifinále 11. Kubová (ČR) 28,21. Semifinále s českou účastí:

Muži:

50 m znak: 1. Christu (Řec.) 24,48, ...11. Franta (ČR) 25,12 - nepostoupil do finále. Ženy:

200 m prsa: 1. Carrarová (It.) 2:23,73, ...7. Horská (ČR) 2:25,71 - postoupila do finále. Synchronizované plavání:

Volný program - finále:

Jednotlivkyně: 1. Fijedinová (Ukr.) 94,6333, 2. Cerruttiová (It.) 92,1000, 3. Alexandriová (Rak.) 91,8333, ...v kvalifikaci 14. Klusková (ČR).

Jednotlivci: 1. Minisini (It.) 88,4667, 2. Díaz (Šp.) 83,3333, 3. Rakotomalala (Fr.) 78,0000.

Volný program kombinace: 1. Ukrajina 95,2000, 2. Itálie 92,6667, 3. Řecko 89,4000.