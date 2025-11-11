Šampionát v krátkém bazénu čeká 15 českých plavců v čele se Seemanovou

Kraulařka Seemanová má z krátkého bazénu dvě evropská stříbra, uspěla také v Kazani 2021. Letos pod vedením nového trenéra Toma Rushtona skončila na kraulařské dvoustovce pátá na MS v Singapuru. Byla tam nejlepší Evropankou. Na šampionátu v Singapuru se dostal do finále ještě její kolega ze skupiny Jan Čejka, jenž byl šestý na 200 metrů znak. Ani on nebude na ME v krátkém bazénu chybět.
Horská bude v Lublinu navazovat na úspěch z ME v krátkém bazénu v roce 2023, kde získala první medaili na vrcholné akci. Loni pak na prsařské dvoustovce vybojovala titul na ME v dlouhém bazénu v Bělehradu.
K dalším nadějím české výpravy patří medailisté z loňského ME Barbora Janíčková a Daniel Gracík nebo znakař Miroslav Knedla, který zamíří do Polska z univerzity v americkém Bloomingtonu, kde studuje. Nominaci si vyplavali také tři teenageři - devatenáctiletý Ondřej Slavík, brzy plnoletý Jan Jurčík a teprve sedmnáctiletý Jan Foltýn.
Patnáctičlenná výprava je výrazně větší než před dvěma lety, kdy na ME v krátkém bazénu do Otopeni odjelo devět českých plavců.
Nominace českého týmu na ME v krátkém bazénu
Muži: Jakub Bursa, Jan Čejka, Jan Foltýn, Ondřej Gemov, Daniel Gracík, Michal Judickij, Jan Jurčík, Miroslav Knedla, Ondřej Slavík, Radim Švarc, Matěj Zábojník.
Ženy: Kristýna Horská, Barbora Janíčková, Daryna Nabojčenko, Barbora Seemanová.