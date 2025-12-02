Čtyřiadvacetiletý Čejka dohmátl v čase 1:49,77 minuty, po čtyřech letech tak ubral 16 setin z vlastního rekordního času ze světového šampionátu v Abú Zabí. V druhém semifinále podlehl jen Francouzi Mewenu Tomacovi, který byl o 66 setin rychlejší.
V první skupině měli lepší čas letošní evropský šampion z dlouhého bazénu John Shortt z Irska (1:48,84) a britský bronzový olympijský medailista z Tokia v roce 2021 Luke Greenbank (1:49,37). Pouze kvarteto plavců se dostalo pod hranici minuty a padesáti sekund.
Druhý český semifinalista na motýlkářské trati Ondřej Slavík obsadil konečné 11. místo. Po dopoledním programu, kdy musel osmnáctiletý talent po rozplavbě absolvovat ještě dodatečný souboj o postup, si potřetí během dne vylepšil osobní rekord na nynějších 22,68. K postupu mezi osm nejlepších mu chybělo 23 setin.
Rekord pokořil i Zábojník, ale nepostoupil
O nové české maximum se v Polsku postaral také prsař Matěj Zábojník, na postup mu to ale nestačilo. V semifinále stovky dohmátl v čase 57,38 a o 21 setin zlepšil čtyři roky starý vlastní výkon z Abú Zabí. V kombinaci časů ze dvou semifinále obsadil pětadvacetiletý reprezentant 13. místo, na postup bylo třeba pokořit hranici 57 sekund.
V úplně první finálové disciplíně šampionátu zaplavala Němka Isabel Goseová evropský rekord na 400 metrů volný způsob. Časem 3:54,33 minuty o 19 setin překonala 12 let starý výkon Španělky Mireiy Belmonteové. Třiadvacetiletá vítězka zkompletovala na této trati medailovou sbírku z ME v krátkém bazénu po bronzu z Kazaně 2021 a stříbru z Glasgow 2019.
ME v plavání v krátkém bazénu v Lublinu (Polsko)
Finále:
4x50 m v. zp.: 1. Itálie 1:22,90, 2. Polsko 1:23,63, 3. Chorvatsko 1:23,79.
Ženy:
4x50 m v. zp.: 1. Nizozemsko 1:33,85, 2. Itálie 1:34,30, 3. Polsko 1:35,75.
Semifinále s českou účastí:
100 m prsa: 1. Corbeau (Niz.) 55,77, ...13. Zábojník (ČR) 57,38 - český rekord.
50 m mot.: 1. Ponti (Švýc.) 21,51, ...6. Gracík 22,38 - český rekord, 11. Slavík (oba ČR) 22,68.
Rozplavby s českou účastí:
50 m mot.: 1. Ponti 21,86, ...35. Švarc 23,43, 45. Foltýn (oba ČR) 23,94.
Ženy:
50 m mot.: 1. L. Hanssonová (Švéd.) 25,17, ...20. Nabojčenko (ČR) 25,85.