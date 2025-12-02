Český rekord a postup do finále. Plavci Gracík a Čejka zabojují o medaile

  20:11aktualizováno  21:12
Daniel Gracík zaplaval na plaveckém mistrovství Evropy v krátkém bazénu český rekord na motýlkářské padesátce a časem 22,38 sekundy postoupil jako celkově šestý do středečního finále. Jednadvacetiletý reprezentant Komety Brno vylepšil v Lublinu o desetinu sekundy vlastní národní maximum, které vytvořil teprve v říjnu v Šamoríně. Nový národní rekord stanovil i znakař Jan Čejka, jenž rovněž poplave ve středu o cenný kov.
Plavec Daniel Gracík

Plavec Daniel Gracík | foto: Reuters

Plavec Daniel Gracík
Plavec Daniel Gracík
Plavec Daniel Gracík
Plavec Daniel Gracík
5 fotografií

Čtyřiadvacetiletý Čejka dohmátl v čase 1:49,77 minuty, po čtyřech letech tak ubral 16 setin z vlastního rekordního času ze světového šampionátu v Abú Zabí. V druhém semifinále podlehl jen Francouzi Mewenu Tomacovi, který byl o 66 setin rychlejší.

V první skupině měli lepší čas letošní evropský šampion z dlouhého bazénu John Shortt z Irska (1:48,84) a britský bronzový olympijský medailista z Tokia v roce 2021 Luke Greenbank (1:49,37). Pouze kvarteto plavců se dostalo pod hranici minuty a padesáti sekund.

Plavec Jan Čejka na tiskové konferenci před ME v krátkém bazénu 2025 v Lublinu.

Druhý český semifinalista na motýlkářské trati Ondřej Slavík obsadil konečné 11. místo. Po dopoledním programu, kdy musel osmnáctiletý talent po rozplavbě absolvovat ještě dodatečný souboj o postup, si potřetí během dne vylepšil osobní rekord na nynějších 22,68. K postupu mezi osm nejlepších mu chybělo 23 setin.

Rekord pokořil i Zábojník, ale nepostoupil

O nové české maximum se v Polsku postaral také prsař Matěj Zábojník, na postup mu to ale nestačilo. V semifinále stovky dohmátl v čase 57,38 a o 21 setin zlepšil čtyři roky starý vlastní výkon z Abú Zabí. V kombinaci časů ze dvou semifinále obsadil pětadvacetiletý reprezentant 13. místo, na postup bylo třeba pokořit hranici 57 sekund.

Matěj Zábojník v akci.

V úplně první finálové disciplíně šampionátu zaplavala Němka Isabel Goseová evropský rekord na 400 metrů volný způsob. Časem 3:54,33 minuty o 19 setin překonala 12 let starý výkon Španělky Mireiy Belmonteové. Třiadvacetiletá vítězka zkompletovala na této trati medailovou sbírku z ME v krátkém bazénu po bronzu z Kazaně 2021 a stříbru z Glasgow 2019.

ME v plavání v krátkém bazénu v Lublinu (Polsko)

Finále:
Muži:
400 m v. zp.: 1. McMillan (Brit.) 3:36,33, 2. Märtens (Něm.) 3:36,51, 3. Wiffen (Ir.) 3:37,02.

4x50 m v. zp.: 1. Itálie 1:22,90, 2. Polsko 1:23,63, 3. Chorvatsko 1:23,79.

Ženy:
400 m v. zp.: 1. Goseová (Něm.) 3:54,33 - evropský rekord, 2. Quadarellaová (It.) 3:56,70, 3. Colbertová (Brit.) 3:56,71.

4x50 m v. zp.: 1. Nizozemsko 1:33,85, 2. Itálie 1:34,30, 3. Polsko 1:35,75.

Semifinále s českou účastí:
Muži:
200 m znak: 1. Shortt (Ir.) 1:48,84, ...4. Čejka (ČR) 1:49,77 - český rekord.

100 m prsa: 1. Corbeau (Niz.) 55,77, ...13. Zábojník (ČR) 57,38 - český rekord.

50 m mot.: 1. Ponti (Švýc.) 21,51, ...6. Gracík 22,38 - český rekord, 11. Slavík (oba ČR) 22,68.

Rozplavby s českou účastí:
Muži:
400 m v. zp.: 1. Wiffen 3:37,04, ...49. Jurčík (ČR) 3:51,55.

50 m mot.: 1. Ponti 21,86, ...35. Švarc 23,43, 45. Foltýn (oba ČR) 23,94.

Ženy:
100 m prsa: 1. Jefimovová (Est.) 1:03,44, ...18. Horská (ČR) 1:06,08.

50 m mot.: 1. L. Hanssonová (Švéd.) 25,17, ...20. Nabojčenko (ČR) 25,85.

