Na ME začnou soutěže v bazénovém plavání, finálové ambice mají i Češi

Vzhledem k omezením způsobenými koronavirovou pandemií plavecký svaz ustoupil od dříve zavedené strategie jednoho nominačního závodu. „Nevědělo se, jaké závody se uskuteční, takže jsme přistoupili k tomu, že jsme dali plavcům a trenérům prostor v určitém nominačním období, aby si našli závody. Olympionici nemuseli plnit limity, měli jsme měkčí limit pro mladší plavce. Jsem rád, že ten tvrdší limit splnilo jedenáct ze třinácti limitářů,“ komentoval skládání týmu Perna. Hlavně kvůli štafetám pak došlo na tři divoké karty.

Z olympioniků na jarních závodech ukázali nejlepší formu kraulařka Seemanová, která vyhrála na mítinku ve Stockholmu dvoustovku i čtyřstovku, a motýlkář Šefl, jenž nově splnil A limit pro Tokio. Naopak Kubová a Micka se spíše trápili. „U olympioniků bych byl rád, aby bojovali o finále. Pokud by to cinklo, tak by to bylo úplně skvělé, ale moc se k tomu neupínám,“ řekl reprezentační kouč. Jedenáct plavců má splněný přísnější limit, který na posledním ME odpovídal šestnáctému místu. Proto by od nich rád viděl podobné umístění.

První vrchol této sezony může být i pro další české závodníky šancí splnit nominační kritérium FINA pro hry v Tokiu. „Byl bych rád, kdyby nám v Budapešti přibyl ještě nějaký olympionik,“ řekl Perna. Adeptem je například předloňský juniorský mistr Evropy na 50 metrů znak Jan Čejka, který je pouhou setinu za limitem na 200 metrů znak. „To je strašně málo. Budu rád, když se Honza Čejka v Budapešti sekne a umaže tu setinu. Vzhledem k situaci se teoreticky může stát, že do Tokia budou brát jen áčkaře,“ uvažoval trenér. Reálnou šanci na olympijský limit má i další mladý znakař Tomáš Franta. „A může to uletět i někomu dalšímu,“ dodal Perna.

V bazénovém plavání se bude závodit od pondělka do neděle. Rozplavby začínají každý den v 10:00, finálový blok v 18:00. Česko vedle individuálních závodů pošle do boje i obě polohové štafety na 4x100 metrů.