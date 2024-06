Seemanová: Čtyři medaile za sedm dní? Nejlepší týden snad teprve přijde

Za poslední týden skočila ze startovních bloků jedenáctkrát, volná měla jen rána při finálových dnech. Ve všech čtyřech svých disciplínách postoupila až do bojů o medaile.

Na kraulařské dvoustovce byla jasnou favoritkou, vždyť na této trati slavila evropské zlato už před třemi lety v Budapešti a na letošním mistrovství světa skončila těsně čtvrtá jako nejlepší Evropanka. „Chtěla jsem obhájit titul,“ nezastírá.

I na stovce volným způsobem si mohla myslet vysoko. Na únorovém světovém šampionátu byla osmá, třetí nejlepší z Evropanek.

Že by ale získala bronz v polohovce na 200 metrů a pak ještě stříbro v poslední den mistrovství na předlouhé čtyřstovce? To bylo výrazně nad plán.

„Hodně holek Evropu kvůli olympiádě vynechalo, takže na 400 kraul jsem vlastně byla jednou z favoritek, ale to mi před závodem vůbec nedošlo. Takže to byla taková jasná medaile, ale po sedmi dnech závodění to tak jednoduché nebylo.“

A její medailová nenasytnost už pomalu přestávala soupeřky bavit. „Hlavně po polohovce už byly některé otrávené, protože tam jsem mezi favoritky nepatřila, takže nepočítaly s tím, že bych mohla mít další medaili. To nebyly po finále úplně nadšené, ale vydýchaly to, a nakonec mi všechny gratulovaly.“

Seemanové úspěch ještě podtrhuje to, že není v českém týmu ojedinělý. Společně s ní získala na kraulařské stovce stříbro Barbora Janíčková, na prsařské dvoustovce si pro evropský titul doplavala Kristýna Horská a mezi muži vylovil z bazénu v disciplíně 50 metrů motýlek Daniel Gracík bronz.

Se sedmi medailemi tak plavecká výprava zařídila zdaleka nejúspěšnější letošní evropský šampionát pro Česko.

Znovu zlepšit své maximum

Přitom Seemanová a spol. mají tuto sezonu vrchol někde úplně jinde. Evropský šampionát zařadili do programu hlavně jako závodní přípravu na olympijské hry, na které se vedle Seemanové, Horské a Gracíka kvalifikoval ještě Miroslav Knedla.

Čeští medailisté z plaveckého mistrovství Evropy. Zleva: Barbora Janíčková, Barbora Seemanová, Ondřej Gracík a Kristýna Horská.

O to víc dvojnásobnou evropskou šampionku úspěch těší. Vyzkoušela si několikadenní závodní vypětí a potvrdila, že během něj zvládne podávat špičkové výkony.

Do finální předolympijské přípravy, kterou plavci absolvují ve slovenském Šamoríně tak může jít s klidnou hlavou. A do závodů pod pěti kruhy nastoupit za měsíc sebevědomě.

„Poplavu stovku motýlka a kraulařskou stovku a dvoustovku. Ještě jsem se nekoukala, na kdy je naplánovaná polohovka, ale kdyby byla až po kraulových startech, tak bych určitě chtěla plavat i tu, protože proč ne?“ říká klidně.

Před osmi lety byla v Riu jako šestnáctiletá nejmladší členkou české olympijské výpravy. Tehdy jen sbírala zkušenosti, před třemi lety v Tokiu už ale byla mezi širší špičkou. Na kraulařské dvoustovce se dostala až do finále, kde obsadila šesté místo a vylepšila národní rekord.

Nyní doufá v další výsledkový posun. I proto si nedopřeje ani den na oslavy svých úspěchů. „Jsme v nejdůležitější části sezony, na slavení není před olympiádou čas.“

Při příletu ze šampionátu čekaly na Seemanovou na letišti děti z jejího pražského oddílu Motorlet. Vybavily se velkým transparentem s nápisem: Báro jsi nejlepší a jsi naše. Jistě věří, že s ním pojedou na terminál za pár týdnů znovu.

A jejich hrdinka jim k tomu dává silný důvod. „Posledních pár dní bylo skvělých, ale doufám, že ten nejlepší týden teprve přijde.“