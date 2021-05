Seemanová postoupila na ME z prvního místa do finále kraulové dvoustovky

Mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Budapešti Bazénové plavání:

Finále:

Muži:

100 m v. zp.: 1. Kolesnikov (Rus.) 47,37, 2. Miressi (It.) 47,45, 3. Minakov (Rus.) 47,74.

1500 m v. zp.: 1. Romančuk (Ukr.) 14:39,89, 2. Paltrinieri 14:42,91, 3. Acerenza (oba It.) 14:54,36, ...v rozplavbách 14. Micka (ČR) 15:28,10.

200 m mot.: 1. Milák (Maď.) 1:51,10, 2. Burdisso (It.) 1:54,28, 3. Kenderesi (Maď.) 1:54,43, ...v rozplavbách 19. Gemov 1:58,19, 21. Hlobeň 1:58,57, 29. Luňák (všichni ČR) 2:00,00.

4x200 m v. zp.: 1. Rusko (Maljutin, Ščegolev, Krasnych, Vekoviščev) 7:03,48, 2. Británie 7:04,61, 3. Itálie 7:06,05. Ženy:

100 m prsa: 1. Hanssonová (Švéd.) 1:05,69, 2. Castiglioniová 1:06,13, 3. Carrarová (obě It.) 1:06,21, ...v rozplavbách 40. Horská (ČR) 1:09,64.

50 m znak: 1. Toussaintová (Niz.) 27,36, 2. Dawsonová (Brit.) 27,46, 3. De Waardová (Niz.) 27,74. Semifinále s českou účastí:

Muži:

100 m znak: 1. Christu (Řec.) 52,77, ...9. Čejka 54,03 - český rekord, 10. Franta 54,21, v rozplavbách 55. Ludvík (všichni ČR) 58,19.

Ženy:

200 m v. zp.: 1. Seemanová (ČR) 1:57,20.