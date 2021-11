Zábojník na ME v krátkém bazénu zaplaval český rekord na 200 metrů prsa

Jednadvacetiletý Zábojník překonal český rekord na tomto šampionátu už podruhé, radoval se také na stovce, kde obsadil konečné jedenácté místo. To mu dodalo sebevědomí i do dvojnásobné trati. „Doufal jsem, že to bude takhle rychle, ale před startem jsem se necítil úplně optimálně. Říkal jsem si, že stovka vyšla, forma očividně je, tak do toho půjdu naplno. Nebyl to úplně lehký závod, ale s časem je spokojenost, paráda,“ uvedl Zábojník v tiskové zprávě svazu.

Má finálové ambice. „Myslím, že reálná šance ohrozit tu osmičku je. Myslím, že odpoledne se budu cítit líp, trochu si odpočinu a budu víc probraný na večer. Myslím, že bude rezerva v té druhé stovce, hlavně v poslední padesátce. Ta teď byla taková pomalá, utahaná, nejela se mi úplně dobře,“ konstatoval.

Ze třetí příčky postoupila z rozplavby polohového závodu na 200 metrů Kristýna Horská, která výkonem 2:09,74 zaostala jen o půlsekundu za svým osobním rekordem. Svůj druhý nejlepší letošní výkon na 100 metrů znak předvedla česká rekordmanka Simona Kubová, čas 57,55 ji zařadil na čtvrtou příčku.

Z dvojice českých motýlkářů uspěl na sprinterské padesátce pouze Jan Šefl, který postoupil čtrnáctým časem. Sebastian Luňák obsadil 31. příčku a jako jediný z českých plavců v dnešním dopoledním programu neprošel dál.

V dnešních podvečerních semifinálových a finálových závodech se v Kazani představí celkem osm českých plavců. Barbora Seemanová, Kristýna Horská, Luňák a Ondřej Gemov mají před sebou finále, přičemž Horskou čeká pak ještě semifinále polohovky. Mezi finále na 200 metrů prsa, kam postoupila ze třetí příčky, a semifinále polohovky bude mít jen půlhodinu. „Jsem ráda, že prsa jsou před polohovkou, třeba tam budu bojovat o medaili,“ naznačila vysoké ambice svěřenkyně Petry Škábové.