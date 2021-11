Seemanová byla na ME v krátkém bazénu nejrychlejší v rozplavbách na 100 metrů

Tak kvalitní výkon od sebe ani Seemanová nečekala. „Jelo se mi to hodně pomalu. Snažila jsem se do toho dát frekvenci, ale nečekala jsem, že to bude pod 53. To mě překvapilo. Myslela jsem na věci, co jsem chtěla - obrátky, vlnění, takže mám z toho dobrý pocit. Snažila jsem se myslet na ty nájezdy na obrátku a je to, jak to má být. Myslela jsem i na start a snažila jsem se srovnat rytmus stylu, furt se snažím být nahoře a tak,“ uvedla v tiskové zprávě plaveckého svazu.

Ambice na postup do finále bude mít v podvečerním programu také Kristýna Horská, která prošla z pátého místa do semifinále na 200 metrů prsa. Horská už má v Kazani na kontě jednu finálovou účast. V polohovém závodě na 400 metrů skončila sedmá. „Jelo se mi to krásně, pošetřila jsem síly. Myslím, že za obrátky nedostanu výjimečně vynadáno,“ pochvalovala si.

Výrazně lépe než na dvoustovce se v závodě na 50 metrů znak dařilo Simoně Kubové. Do semifinále se dostala ze sedmé příčky díky svému nejlepšímu letošnímu času 26,47 sekundy. Za svým českým rekordem zaostala o čtvrt sekundy. „Mám strašnou radost, jsem moc šťastná, nečekala jsem to. Jelo se mi krásně, cítila jsem se relativně silná, strašně mě to potěšilo,“ jásala.

O postup do finále bude usilovat také znakař Tomáš Franta, který měl v rozplavbě díky výkonu 51,18 dvanáctý čas. V redukovaném pořadí pro semifinále, kam mohou postoupit jen dva závodníci z jedné země, mu patřila devátá příčka. Podobně jako Horská šetřil síly. „Neříkám, že jsem to úplně ‚vykoupal‘, ale nešel jsem úplně do plných. Je příjemnější trošku pošetřit na odpoledne. Uvidím, jestli se mi tahle taktika vyplatila. Já jsem si myslel, že když pojedu 51 nízkých, že by to mohlo krásně vyjít. Cítil jsem tam rezervy,“ řekl plavec, jehož český rekord má hodnotu 50,74 sekundy.

Už před rozplavbou měli jasné semifinále na 200 metrů motýlek Sebastian Luňák a Ondřej Gemov, protože bylo přihlášeno jen 16 plavců. Na start jich nastoupilo patnáct. Luňák obsadil sedmou a Gemov čtrnáctou příčku.