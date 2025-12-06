Z českých plavců zatím v sobotním programu uspěli znakař Miroslav Knedla, který měl druhý nejlepší čas na padesátce, a kraulařky Barbora Janíčková s Darynou Nabojčenko na padesátce.
Zábojník už držel české rekordy na stovce i dvoustovce. V sobotu se dostal do čela historických tabulek i na sprinterské distanci, kde dosud na Bartůňka ztrácel jedinou setinu. Na rozdíl od svých předchozích startů na šampionátu v Lublinu ale tentokrát do dalších bojů nepostoupil.
Skvěle do padesátky, na kterou před ME sázel jako na svou nejsilnější disciplínu, vstoupil Knedla. Časem 22,94 se na dvě desetiny přiblížil svému českému rekordu a zařadil se hned za vítěze rozplaveb Estonce Ralfa Tribuntsova. Druhý český znakař Jan Čejka uzavřel své vystoupení na ME časem 23,98 a 28. místem.
Z českých sprinterek si v rozplavbě na 50 metrů volný způsob vedla lépe Janíčková, která časem 24,16 postoupila do semifinále z dvanácté příčky. Nabojčenko byla o dvanáct setin pomalejší a do semifinále prošla jako šestnáctá.
Horská se zlepšila, ale bronz neobhájila. Stejně jako Knedla bere na ME čtvrté místo
Prsařka Kristýna Horská, která skončila v pátek čtvrtá na 200 metrů prsa, obsadila na padesátce dělené 33. místo výkonem 31,35. O postup bude v sobotu bojovat ještě dalších šest českých plavců.