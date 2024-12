Knedla a Janíčková vylepšili na MS v Budapešti české rekordy a postupují

Zatímco na stovce znakař Knedla zaostal za osobním rekordem a nepostoupil do semifinále, sprinterská padesátka se mu vydařila. Student Indiana University, kam odešel po olympijských hrách v Paříži, hned v rozplavbě zlepšil svůj rekordní čas z loňského ME v krátkém bazénu, kde skončil šestý. S přehledem si zajistil semifinále a byl jen dvě setiny za osmou příčkou, která by večer znamenala postup do finále.

V dnešním dopoledním programu pak Knedla uspěl i v polohovém závodě na 100 metrů. Časem 52,56 sekundy, kterým se na sedm setin přiblížil svému českému rekordu, si zajistil postup do semifinále z 12. místa.

V téže disciplíně přepsala národní tabulky Janíčková. Plavala o 23 setin sekundy rychleji než loni při svém českém rekordu a jako třináctá postoupila do semifinále. Po úspěchu na kraulařské stovce tak bude podruhé závodit v Budapešti i ve večerním programu.

Druhé semifinále si na svém premiérovém MS v krátkém bazénu zajistila česká reprezentantka Nabojčenko. Po závodě na 50 metrů motýlek uspěla na sprinterské distanci i mezi znakařkami.

Do semifinále se kvalifikovala jako poslední, 16. pozici uhájila jen o setinu sekundy před Kaliou Antoniuovou z Kypru. „Když jsem doplavala, tak jsem se bála, že to nebude semi, protože mně se hrozně nepovedl dohmat a byla jsem sedmá v rozplavbě,“ svěřila se Radiožurnálu Sport.

Finálový blok začne v 17:30.