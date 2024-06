Paráda českých plavců. Seemanová na ME slaví zlato, medaile mají i Janíčková a Gracík

Seemanová poprvé získala medaili na velké akci v jiné disciplíně než na dvoustovce, na kterou se zaměřuje. Po tři roky starém triumfu na 200 metrů volný způsob získala podruhé v kariéře titul mistryně Evropy. Celkově je to její čtvrtá medaile z vrcholné akce, ještě má dvě stříbra z krátkého bazénu.

Na stovce byla na svém dosud jediném ME v dlouhém bazénu v roce 2021 sedmá. Tentokrát využila absence některých silných soupeřek a získala zlato. Vlastní český rekord vylepšila na 53,50 sekundy, čímž i na této distanci splnila limit pro olympijské hry v Paříži. Její hlavní disciplína začne v Bělehradě ve středu.

JE TO TAM. Barbora Seemanova po vítězném závodě na 100 metrů kraul na mistrovství Evropy.

Životní závody předváděla na stovce čtyřiadvacetiletá kraulařka Janíčková. V Bělehradě si v rozplavbě, semifinále i finále posunula osobní rekord. Zastavila se na finálovém čase 54,17 a doplnila český double. Teprve loni v Otopeni se přitom Janíčková poprvé dostala do finále velké akce, když byla na ME v krátkém bazénu osmá na 100 metrů volný způsob.

Motýlkář Gracík se na padesátce výkonem 23,26 na tři setiny přiblížil svému čerstvému českému rekordu Londýna a dohmátl jako třetí. Je to první mužská medaile na ME od dvou bronzů prsaře Daniela Málka v Seville 1997. To devatenáctiletý Gracík ještě zdaleka nebyl na světě.

Kristýna Horská postoupila do finále na 100 metrů prsa. Osobním rekordem 1:07,72 minuty se v semifinále zařadila na 5. místo. Naopak Daryně Nabojčenko finále motýlkářské padesátky těsně uniklo. Výkonem 26,58 se dělila o devátou, tedy první nepostupovou pozici.