Motýlkář Gemov byl na ME sedmý, kraulařka Janíčková ve sprintu osmá

Gemov měl po finále rozporuplné pocity. „Nejsem úplně nadšený. Pocitově ve vodě jsme byl přesvědčený, že si dám osobák. Jelo se mi tak skvěle. Myslel jsem si, že tam jsem, bohužel to tam není,“ řekl televizní stanici Nova Sport 1.

Kraulařka Janíčková dohmátla za 25,38 sekundy a byla daleko od výkonu ze semifinále, kde se poprvé v kariéře dostala pod 25 sekund. „Ten čas byl fakt špatný. Na druhou stranu jsem dělala, co jsem mohla. Možná jsem trošku zariskovala a úplně se to nevyplatilo. Co se dá dělat, je to závod,“ řekla.

Po třech finálových disciplínách srbští pořadatelé kvůli špatnému počasí program přerušili. Stalo se tak těsně před tím, než měla do zdejšího otevřeného bazénu skočit Barbora Seemanová ve finále polohového závodu na 200 metrů. Semifinále téže disciplíny by měl absolvovat Sebastian Luňák.