Prsařka Horská a motýlkářka Nabojčenko jsou na ME v semifinále

Plavkyně Kristýna Horská postoupila na mistrovství Evropy ze sedmého místa do semifinále na 100 metrů prsa. Semifinále poplave také Daryna Nabojčenko na 50 metrů motýlek, která se v rozplavbách dělila o 15. příčku. Do večerního programu se dnes naopak nedostal Michal Judickij na 800 metrů volný způsob, kde se postupovalo přímo do finále.