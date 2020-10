Plavkyně Kubová skončila v lize ISL v Budapešti třetí na 100 metrů znak

Na znakařské stovce Kubová časem 57,42 sekundy nestačila jen na Nizozemku Kiru Toussaintovou a Američanku Amy Bilquistovou. „Jsem ráda, že jsem doplavala třetí. To je prima. Začátek závodu byl podařený, chtělo by přidat ve druhé padesátce, ale čas je fajn. Plavu v setinách pořád stejně, což je skvělé,“ uvedla Kubová v tiskové zprávě.

V pátek se podílela na druhém místě polohové štafety na 4x100 metrů a s kraulařskou štafetou obsadila šestou pozici. Tokio Frog Kings obsadili v měření čtyř týmů třetí místo a v průběžném pořadí International Swimming League jsou po pěti utkáních v euro-asijské skupině na posledním pátém místě.

„Snad se nám podaří postoupit do finále, to by bylo bezva,“ uvedla Kubová. „Teď máme čtyři dny volna a pak nás čeká další závod. Pořád ještě hodně těžce trénujeme, ladíme prý na semifinále, tak snad začneme více odpočívat,“ dodala chomutovská plavkyně.