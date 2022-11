Plavec Micka po povedené Krnovské pětce: Je to pro mě nakopnutí

„Je to pro mě takové nakopnutí, protože se mi letos nedařilo,“ řekl po dnešním triumfu Jan Micka z USK Praha.

„Doufám, že i za rok budu mít možnost do Krnova přijet a plavat ještě rychleji než před rokem. A snad začnu plavat o něco rychleji, abych se vrátil do reprezentace. Teď jsem byl bohužel dole, ale snad brzo budu zase nahoře.“

Druhý skončil Jan Klobása z Komety Brno (59,06,92) a třetí domácí Michal Juna (59:43,21).

„Zaplaval jsme si osobní rekord, ale třetí jsem jen pro to, že tady letos nebyla taková konkurence jako v minulosti,“ usmál se Juna, který se potřetí v kariéře svým časem dostal pod hodinu.

„Letos se nám nepodařilo přilákat větší konkurenci, ale někteří reprezentanti se bohužel odhlásili na poslední chvíli,“ řekl předseda pořádajícího plaveckého oddílu TJ Krnov Michael Mrůzek mladší. „Důvodem je i to, že jde o poslední závod dálkoplavecké sezony, o její završení, a už nešlo o body.“

Trenéři a ostatní plavci ženou Jana Micku za co nejlepším časem. Jan Micka a Lucie Zubalíková jsou už v cíli a povzbuzují své soupeře, kteří dokončují závod.

Vítězi letošního Českého poháru dálkových plavců jsou Matěj Kozubek z Komety Brno a Lenka Štěrbová z Bohemians Praha. Soutěž družstev vyhrál Hodonín. Kozubek se ze závěrečného, krnovského závodu omluvil kvůli nemoci stejně jako další reprezentant Martin Straka z Bohemians Praha.

Dnešní závod žen v Krnově vyhrála Lucie Zubalíková z Komety Brno za 59:06,69 minuty před oddílovou kolegyní Lucii Netrefovou (1:02:28,25 hodiny) a Nelou Fabíkovou z Havířova (1:09:02,96). „Čekala jsem, že poplavu hůř,“ přiznala Lucie Zubalíková.

Lucie Netrefová vytvořila rekord v kategorii kadetek. „Překonala jsem ale i sama sebe. „Povedly se mi i osobáky na osmi stovce a patnácti stovce,“ usmála se plavkyně, jejíž mámou je někdejší reprezentantka a mistryně Evropy na 400 metrů polohový závod Hana Netrefová, rozená Černá.

Lucie Netrefová vytvořila v krnovském 25metrovém bazéně rekord na pět kilometrů.

Lucie Netrefová podotkla, že závod na pět kilometrů bolel hlavně na samém začátku a na konci. „To už jsem jela na laktát, to už nejde jinak.“

Jak vůbec plavci berou dřinu v malém krnovském bazénu?

„Jako vyvrcholení dálkové sezony. Je to jediný pětikilák na pětadvacítce, čímž je speciální,“ uvedla Lucie Zubalíková.

„Pro mě to je takové zpestření,“ řekl Jan Micka. „Protože jsem hlavně bazénový plavec, beru to jako dobrý trénink, abych měl vytrvalost a naplavané kilometry na patnácti a osmistovku.“

Plavci se shodují, že zvládnou dvě stě obrátek je kolikrát na hlavu...

„Je to o tom vše překonat a vydržet,“ usmála se Zubalíková, která si chvílemi zpívala.

Krnovskou pětku mezi ženami vyhrála Lucie Zubalíková z Komety Brno.

„Prvních patnáct set metrů jsem se hlídal, abych měl dobrou techniku, abych se neuvařil,“ popisoval závod Jan Micka.

„Od zhruba druhého třetího kiláku jsem si pozpěvoval a když jsem se blížil k cíli, tak jsem se snažil myslet znovu na správnou techniku, bych dokázal zrychlit, udělal správnou obrátku. Díky tomu se mi podařilo tady v Krnově zaplavat druhý nejlepší čas, což je parádní.“

A pochvaloval si i podporu ostatních plavců a trenérů, kteří stáli kolem bazénu. „To bylo úžasné, jak mě posledních osm set metrů hnali. Bylo to moc fajn a všem jim za tu podporu děkuji, protože bez nich by to bylo hodně těžké,“ řekl Jan Micka.