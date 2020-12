Poprvé jako tatínek. Plavec Micka má jiné Vánoce, po svátcích jde do tréninku

Pětadvacetiletý specialista na dlouhé kraulařské tratě v bazénu netráví vánoční čas v rodné Praze, kde žije. Před svátky pobýval pár dní s rodiči na chalupě a pak zamířil ke druhé části rodiny.

„Na Štědrý den se přemístíme k rodičům mojí přítelkyně do Špindlerova Mlýna. Tady ale budu jen do 27. prosince, protože v pondělí 28. bych měl začít trénovat,“ uvedl Micka v tiskové zprávě svazu.



Sám je zvědavý, jak budou vánoční svátky nově probíhat.

„Letos to bude dost zajímavé... Doteď jsem během Vánoc hlavně odpočíval a nemusel se téměř o nic starat. Letos mě čekají Vánoce v nové roli, rodiče. Takže se snažím vše naplánovat tak, aby to klaplo a měli z toho ostatní členové rodiny radost, že se všechno vydařilo a na nic nezapomnělo. I když to bude trochu náročné, moc se na ten kolotoč těším,“ uvedl.

Dodržuje české tradice a dárky měl s předstihem připravené i pro svou dcerku. „Ježíšek to zatím moc nepřeháněl, přeci jenom je Beátka ještě hodně malá, aby z toho měla rozum a radost, jakou bude určitě mít, až bude větší. Ale má přichystáno pár hraček a oblečení. A na štědrovečerní tabuli určitě nesmí chybět kapr, řízek a bramborový salát,“ dodal Micka.