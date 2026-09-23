Metoděje feeluju. Talent Foltýn miluje rychlost, dá si i kebab a souzní s Jílkem

Po evropském stříbru na padesátce prsa vykládal: „Je to hořký, se*e mě to…“ Rozladění bylo pochopitelné, zlato mu tehdy uniklo o tři setiny sekundy. Ale když si pak po zlatu v kraulu posteskl „škoda, že to nebyl osobák,“ a s titulem z motýlku opakoval „není to osobák, mám na víc,“ začalo být jasné, že v plzeňské Slávii vyrostl nebývalý talent.
Po dvou měsících se Foltýn při připomínce nefiltrovaných emocí na šampionátu v Mnichově pousměje. „Když víte, že jste nepředvedli, na co máte, tak i když přišla odměna, necítíte se tak, jak byste chtěli,“ vysvětluje při povídání pro iDNES Premium. „Proto se mi strašně líbí přístup Metoděje Jílka. Úplně ho feeluju a chápu, jak se na olympiádě po tom stříbru cítil.“
Foltýn ale nechce nic uspěchat a případný přesun do Spojených států na univerzitu plánuje až po olympijských hrách.