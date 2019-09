Kozubek jako první Čech ovládl Evropský pohár v dálkovém plavání

„Až do příjezdu do Kodaně jsme neznali teplotu vody, tak se vezly plavky i neopren. Nakonec byla zvolena pro mě lepší varianta a plavalo se v plavkách,“ uvedl Kozubek v tiskové zprávě. „Celý závod jsem si hlídal čelo balíku. Půl kola před cílem za to vzal Němec Sören Meissner a už před sebe nikoho nepustil. S dalšími dvěma plavci jsme si udělali malý náskok před zbytkem balíku, ale bohužel jsem v závěru byl nejslabší,“ popsal Kozubek závod v dánské metropoli.

Českému plavci, který v červenci vybojoval čtvrté místo na mistrovství světa v Kwangdžu na pět kilometrů, vyšel v pětidílném Evropském poháru nejlépe červnový závod v Barceloně, kde byl druhý.

O víkendu čeká Kozubka závod Světové série na Tchaj-wanu. V říjnu se pak zúčastní prvního ročníku Světových plážových her v Kataru.