Čeští plavci se usadili na Slovensku, tam bazény ještě fungují

Plavci si minulý týden zopakovali jarní zkušenost, kdy zůstali prakticky ze dne na den na suchu. Při první vlně koronaviru v Česku to trvalo šest týdnů.

„Nejsem epidemiolog a chápu situaci. Běžní lidé vydrží, když si nepůjdou zaplavat, jenže pro sportovce je to jejich práce a potřebují pro svůj trénink být alespoň jednou denně v bazénu,“ komentovala to v tiskové zprávě trenérka Petra Škábová, která vede elitní českou plavkyni Barboru Seemanovou a je zároveň hlavní trenérkou Vysokoškolského sportovního centra Victoria.



S nějakými opatřeními počítala, ale uzavření bazénů ji zaskočilo. Český svaz plaveckých sportů zareagoval bleskově a po nezbytném otestování poslal 18 plavců s trenéry Škábovou a Martinem Kratochvílem do Šamorína. Tam se nyní připravují například Seemanová nebo juniorský mistr světa z loňského roku Jan Čejka.

„Jsme tu tak trochu schovaní, ale můžeme trénovat, což je pro nás to hlavní. Žijeme tady v zásadě v izolaci, člověk je sám na pokoji a všichni sportovci se chovají velice zodpovědně,“ popisovala Škábová.

Ve čtvrtek ze Slovenska odcestují na mezinárodní závod v krátkém bazénu do Skopje, kde je doplní například i Jan Micka. Nebude tam elitní česká znakařka Simona Kubová, která se v Budapešti chystá na International Swimming League (ISL).

Pak se reprezentanti přes Česko, kde budou muset znovu na testy, plánují vrátit do Šamorína. Tam by rádi vydrželi do konce října, pokud i slovenské bazény nebudou zamčené.

„Situace se mění každým dnem. Slovensko je v opatřeních přibližně dva týdny za námi. Kdyby se nic nezměnilo a Šamorín zůstal otevřený, vrátili bychom se tam a zůstali až do konce října. Žádné oficiální informace ale nemáme. Pokud by se Šamorín zavřel, museli bychom hledat jiné místo, kam by se dalo na dva týdny odletět a trénovat. Uvidíme příští týden,“ dodala Škábová.