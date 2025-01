Seemanová dál vládne českým plavcům. Od ledna se připravuje s novým koučem

U Gabrila skončila Seemanová koncem roku. „Oba jsme vyhodnotili, že tu spolupráci nelze prodlužovat. Řešilo se to, že nemám sparingpartnery. Já už bohužel nezvládám trénovat sama. Není to mentálně ani fyzicky v tom našem sportu ideální. Potřebovala jsem tým, který jsem neměla. I finančně, když nemáte ten tým, tak je náročné to utáhnout sama. To byly dva důvody,“ řekla Seemanová po čtvrtečním slavnostním vyhlášení nejlepších českých plavců loňského roku.

Anketa o nejlepšího českého plavce roku 2024: Plavání: 1. Barbora Seemanová, 2. Kristýna Horská, 3. Miroslav Knedla Plavání - junioři: 1. Jakub Jan Krischke Dálkové plavání: 1. Martin Straka Skoky do vody: 1. Tereza Jelínková Synchronizované plavání: 1. Aneta Mrázková, Karolína Klusková Paraplavání: 1. David Kratochvíl

Svazovou anketu popáté vyhrála. Na novou sezonu už trénuje v nové skupině. Kouče Rushtona oslovila sama. „Toma jsem si vybrala podle toho, jaký je trenér, jakou má skupinu a jaké má za sebou výsledky. To byly pro mě tři priority a podle toho jsem hledala další působení,“ řekla šestá žena loňských olympijských her v Paříži. Bude nyní častěji trénovat v Česku a i to jí vyhovuje.

Hodně času bude s novou skupinou trávit také na soustředění. Bude mimo jiné trénovat s hongkongskou plavkyní Siobhán Haugheyovou, která na posledních dvou olympiádách získala bronz na 200 metrů volný způsob. Seemanová byla vždy v tomtéž finále šestá. „Jsem hrozně ráda, že s ní budu mít možnost trénovat. Je to pro mě obrovská čest a strašně se na to těším. Je to pro mě určitě motivační. Těším se, že v tom tréninku budu underdog a budu já dohánět ji, že je o tolik lepší a já se jí budu snažit co nejvíce přiblížit,“ pochvalovala si Seemanová.

S Haugheyovou se poprvé na tréninku potká zřejmě až v dubnu na vysokohorském soustředění. Hongkongská plavkyně má nyní volno, poté co koncem roku závodila na MS v krátkém bazénu. Tam Seemanová chyběla kvůli únavové nalomenině kotníku. To ji na tři měsíce vyřadilo z plnohodnotného tréninku, do běžného režimu se vrátila až začátkem ledna.

Vyhlášení nejlepších sportovců Českého svazu plaveckých sportů za rok 2024. Vítězka Barbora Seemanová.

Do prvních závodů má proto daleko. „Jedu na Český pohár v Pardubicích, to budou pravděpodobně moje první závody. To je ke konci dubna. To je hodně v rámci tréninku, tam neplánuji možná ani svoje disciplíny. Pak jedu na první větší vysokohorské soustředění. Pak až Mare Nostrum, které je na konci května. A pak mistrovství světa,“ nastínila plány před vrcholem sezony, který bude v létě v Singapuru.