Seemanová vylepšila rekord na stovce, pak přiblížila štafetu do Tokia

Následně Seemanová jako finišmanka pomohla polohové štafetě na 4x100 metrů k času 4:03,02, kterým se české kvarteto přiblížilo účasti na olympijských hrách v Tokiu.

Do Uzbekistánu čeští plavci vyrazili, aby v sezoně poznamenané koronavirem mohli alespoň někde kvalitně trénovat a závodit. Seemanová byla z vystoupení nadšená. „Konečně se mi podařilo prolomit hranici jedné minuty a 57 vteřin. Jsem moc šťastná. Na tyhle závody jsme jely s tím, abychom věděly, jak se v tréninku posouváme. Neměly jsme možnost jiných závodů,“ uvedla v nahrávce pro média svěřenkyně Petry Škábové.

Ve štafetě pak zaplavala stovku pod 54 sekund, čímž udělala tečku za výbornými výkony předchozích tří členek Simony Kubové, Kristýny Horské a Lucie Svěcené.

Češky se zařadily na 13. místo světových tabulek, a pokud se na něm udrží do konce května 2021, pojedou na olympiádu. „Jely jsme sem s cílem pokusit se kvalifikovat polohovou štafetu na olympijské hry do Tokia a s velkou pravděpodobností se nám to povedlo,“ radovala se na svazovém facebooku znakařka Kubová.

Z loňského mistrovství světa je už do Tokia kvalifikovaná ženská kraulařská štafeta na 4x100 metrů.