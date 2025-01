Házenkář Piroch opět okusí bundesligu, od příští sezony posílí Lipsko

„Moc se těším na nové spoluhráče a je skvělé, že už Matěje s Tomášem dobře znám,“ uvedl na klubovém webu Tomáš Piroch.

Reprezentační pravá spojka působí od roku 2022 ve Wisle Plock pod vedením současného reprezentačního trenéra Xaviera Sabatého, jenž po mistrovství světa u národního týmu skončí. V německé lize si už zahrál po odchodu z mateřské Plzně v roce 2018 za Melsungen.

„Těším se na fanoušky Lipska a na to, že v německé bundeslize dostanu více herních příležitosti a budu moci slavit výhry,“ řekl Piroch, který se nyní s národním týmem chystá na mistrovství světa, na němž ho 19. ledna čeká v základní skupině utkání proti Německu, kde by se mohl setkat s některými budoucími spoluhráči.

„Tomáš se nám velmi hodí. Hraje týmově a intenzivně brání. Navzdory svému věku přebírá na mezinárodní scéně hodně zodpovědnosti a určitě ještě není na konci svého rozvoje. Jeho začlenění do týmu by mělo pomoci, že mluví německy,“ pochvaloval si sportovní ředitel klubu Bastian Roscheck. V Lipsku se od příští sezony sejdou nejlepší tři čeští házenkáři ročníku 2023/24. Vítěz tradiční ankety Mrkva přijde do týmu v létě z Kielu a aktuálně zraněný Klíma, jenž byl za reprezentačním brankářem v hlasování druhý, v mužstvu působí od roku 2022.

Piroch vyrůstal ve francouzském Wittelheimu, kde dohrával kariéru jeho otec Jiří. Až po první třídě se vrátil do Plzně, házenou piloval v Talentu. V šestnácti měl ale znovu sbaleno a zamířil do Německa, z akademie Melsungenu nakoukl poprvé do bundesligy. Poté se přesunul do švýcarského Luzernu, s nímž slavil v lize třetí místo. Dalším posunem bylo angažmá ve francouzském klubu US Créteil z předměstí Paříže, po jedné sezoně se přesunul do Plocku.