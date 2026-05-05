Pingpongový úkaz. Bývalý kouč šampiona si zahrál na mistrovství světa. V 73 letech

Na jednu stranu je pro stolní tenis ne úplně dobrá vizitka, že na jeho vrcholné akci může soutěžit i takový stařík. I když soutěžit. Spíš startovat. Zároveň to ale ukazuje, jak je tento sport přístupný všem generacím.
„Jsem moc, moc šťastný, že tu jsem. Té šance si vážím,“ popsal Wang na MS v Londýně pro server olympics.com. „Narodil jsem se v Číně, kde je strašně moc hráčů, takže pro většinu je skoro nemožné se prosadit.“
V asijské velmoci platí stolní tenis za národní sport, Wang se mu začal věnovat v sedmi letech. Tedy v roce 1960!
Brzy ale přešel na dráhu trenéra a v začátcích pomáhal legendárnímu Ma Linovi, dvojnásobnému olympijskému šampionovi z Pekingu 2008.
V roce 2001 se Wang s rodinou přestěhoval na Fidži, souostroví v Oceánii s necelým milionem obyvatel. A ani tam se stolního tenisu nevzdal.
„Všechny jsem tam porážel, konkurence byla velmi slabá. Tak se mě zeptali, jestli nechci být trenérem. Od roku 2002 tedy koučuji reprezentaci a zároveň za ni hraju, dostal jsem i občanství.“
V Londýně bylo Fidži za otloukánka, ve skupině prohrálo s Kanadou, Belgií a Kamerunem vždy 3:0. Nezískalo jedinou sadu, maximum pro jeho hráče bylo osm uhraných bodů v setu.
|
Výměna trvala dvě hodiny. Jak sovětský špion rozjel nejrozšířenější sport světa
Přesto se Wang na šampionátu, kterého se účastnilo 64 zemí, usmíval. „Mám štěstí. Jsou miliony hráčů, kteří tuhle akci nikdy nezažijí.“
Zároveň ale uznal: „Úroveň stolního tenisu na ostrovech v Oceánii je velmi nízká. Potřebujeme někoho, kdo ji pozvedne.“
V Česku je podobným nestárnoucím unikátem Miroslav Bindač, jenž v aktuální sezoně nastoupil k extraligovému utkání ve věku 63 let.