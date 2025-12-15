Tým, který bojuje o play off, se ocitl v krajně složité situaci – zranění vyřadila všechny dostupné quarterbacky a Colts zůstali bez lídra ofenzivy.
Nejprve přišli o Daniela Jonese, jemuž sezona skončila kvůli zraněné achilovce, a náhradníci Anthony Richardson a Riley Leonard byli rovněž mimo hru. Řešení? Zavolat veterána, který už měl kariéru dávno uzavřenou.
Rivers měl za sebou jediný týden tréninku, s sebou viditelná kila navíc, zato mu scházel zápasový rytmu. Přesto šel do toho. Proti Seattle Seahawks vedl Colts s klidem a zkušeností, které se nedají natrénovat.
„Musíte si uvědomit, v jaké situaci jsme byli. Phil s námi trénoval pár dní, a přesto nás dovedl do zápasu, který jsme mohli vyhrát,“ řekl po utkání hlavní trenér Shane Steichen.
„Jeho přehled, komunikace v hloučku a schopnost číst obranu byly přesně tím, co jsme potřebovali.“
Můžu pomoct
Colts drželi se soupeřem krok po celý zápas a ještě v závěru sahali po vítězství. Nakonec v dramatickém finiši padli 16:18 po dlouhém field goalu Seahawks.
Rivers při svém comebacku odehrál solidní zápas, i když bylo znát, že tempo NFL po letech pauzy jen těžko dožene. Zvláště, když ani v závěru kariéry nepatřil zrovna k nejmobilnějším hráčům na hřišti.
„Cítil jsem únavu i nervozitu, to bych lhal, kdybych říkal opak,“ přiznal Rivers. „Ale jakmile zápas začal, byl jsem zase doma. Bolí to proto, že jsme byli tak blízko.“
V celém zápase dokončil 18 z 27 přihrávek na 120 yardů a poslal sedmi yardový pas pro touchdown Joshe Downa, na senzační výhru to ale nestačilo.
Zkušený quarterback odmítl, že by šlo o sentimentální návrat. „Nejde o mě. Jde o tým, který má šanci na play off. Kdybych necítil, že můžu pomoct, nebyl bych tady,“ uvedl Rivers. „Kluci bojovali do poslední vteřiny a to je to jediné, na čem záleží.“
Porážka Colts situaci výrazně komplikuje. S bilancí 8–6 zůstávají ve hře o wild card, ale potřebují minimálně dvě výhry ze zbývajících zápasů a zároveň zaváhání konkurentů. Šance na postup se po prohře pohybují okolo 30 procent. Jisté ale je, že Riverse ještě uvidíme. Navzdory věku a dlouhé pauze ukázal, že i po 1 800 dnech může veterán naskočit do NFL.