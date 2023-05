Nahradili ztráty, podepsali hvězdu, ovládli draft. Eagles cílí na Super Bowl

Elitní pass rusher Javon Hargrave podepsal lukrativní smlouvu se San Francisco 49ers. Ofenzivní lineman Andre Dillard posílil řadu Tennessee Titans. Nejlepší týmový linebacker odešel domů do Chicaga, kde se upsal Bears na další tři sezony. Defenzivní složka Eagles, která v loňské sezoně patřila do top 3 v celé NFL, počítala i další ztráty.

Generální manažer Howie Roseman si s těžkou situací ale dokázal poradit. Nejprve si zajistil dva klíčové cornerbacky. James Bradberry a Darius Slay po menších peripetiích podepsali nové kontrakty a zůstanou. Nicholas Morrow by měl nahradit Edwardse a Terrell Edmunds rozšíří obranu. Větším problémem by neměl být ani odchod defenzivního koordinátora Jonathana Gannona do Arizony, kde se stal hlavním koučem.

Generální manažer Howie Roseman na tréninku Philadelphia Eagles

„Eagles dokázali obranu skvěle doplnit. Dobře ji vyztužili mladšími hráči na draftu i na free agency. Gannon navíc v těch klíčových zápasech byl občas až moc pasivní. Sean Desai, nový defenzivní koordinátor, je mladý moderní expert. Ve svém schématu bude mnohem agresivnější než jeho předchůdce. Nedivil bych se, kdyby Eagles měli ještě lepší obranu než loni,“ tipuje expert Louis Riddick.

„Philadelphia Bulldogs“

Strategie velitele Eagles je jasná. Howie Roseman se v posledních letech doslova zakoukal do mladých hráčů Georgia Bulldogs. V loňském draftu z toho silného týmu univerzitního fotbalu velitel Eagles vzal dva super mladíky - obra Jordana Davise a drobnějšího a superpohyblivého mladíka Nakobeho Deana. Davis už v té poslední sezoně patřil do silné rotace na defenzivní lajně Eagles. Dean víc prostoru dostane až letos.

Dvěma buldoky to ale nekončí.

Další obr z Georgie Jalen Carter měl být podle mnohých nejlepším hráčem nedávného draftu v Kansasu. Nebýt problémů mimo hřiště, tak by šel jednoznačně mezi třemi prvními hráči NFL draftu 2023. Lidská nevyzrálost a slabší pracovní morálka ale supertalentovaného mladíka stály nejvyšší pozice. To však neodradilo riskujícího Rosemana a po Carterovi sáhl na deváté pozici draftu.

„Máme silné jádro týmu. Na defenzivní lajně máme obrovské zkušenosti. Jalen má enormní talent a my tomuto mladému muži dokážeme pomoci, aby u nás naplnil svůj hvězdný potenciál,“ byl přesvědčen generální manažer Eagles hned pár hodin po draftu, kde na 30. pozici sáhl po dalším talentu z Georgie.

Outside linebacker Nolan Smith patřil na univerzitě k největším hvězdám. Teď svůj talent bude moci rozvíjet vedle dlouholetých kamarádů. Pátým do party se navíc stal ve čtvrtém kole vybraný cornerback Kelee Ringo.

Nolan Smith (vpravo) a Jalen Carter na tiskové konferenci Philadelphia Eagles

„Georgia měla v loňské sezoně jednu z nejlepších obran v historii. Roseman tady nemůže sáhnout vedle. Ti hráči spolu budou fungovat skvěle. Navíc se přidávají do party, která už fungovala. Opravdu od nich čekám velké věci. Vůbec bych se nedivil, kdyby zase byli v Super Bowlu,“ dodává Riddick.

Eagles navíc prodloužili smlouvu se svojí největší hvězdou. Quarterback Jalen Hurts s Eagles podepsal kontrakt na dalších pět let v celkové hodnotě 255 milionů dolarů, ze kterých má více než 179 milionů dolarů garantovaných.

Chválu Roseman sklidil během draftu i za výměnu pro running backa D’Andreho Swifta, kterého získal za pouhé čtvrté kolo z Detroit Lions. Swift by měl ještě více zkvalitnit běhovou hru Eagles.

„Geniální tah. Pokud Swift zůstane zdravý, tak je obrovskou posilou. Mimochodem další bývalý hráč z Georgie. Pokud by s ním po sezoně náhodou Eagles nepodepsali smlouvu, tak dostanou compensatory pick v hodnotě 4. kola zpět. Absolutně nemají co ztratit,“ chválí komentátor Rich Eisen.

Bude to vše stačit na reparát v Super Bowlu?