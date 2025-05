„Jsem svému týmu nesmírně vděčný, protože se starají o to, abych hrál tak dobře, jak teď hraju. Je krásné vidět, jak se tvrdá práce vyplácí,“ liboval si dvaatřicetiletý rodák z Vídně. Ve Filadelfii si zvedl sebevědomí před druhým majorem sezony PGA Championship, který ve čtvrtek začne v Charlotte.

O druhé místo se v neděli ve Filadelfii podělili Ir Shane Lowry a domácí Američan Justin Thomas. Sedmý skončil mimo jiné Rory McIlroy ze Severního Irska, druhý hráč světového žebříčku a šampion dubnového Masters v Augustě. McIlory a nyní Straka jsou jedinými golfisty se dvěma triumfy v této sezoně na okruhu PGA.

Souběžně hraný turnaj Myrtle Beach Classic, jenž neměl tak hvězdné obsazení a měl pětinovou dotaci oproti 20 milionům dolarů z Filadelfie, ovládl Novozélanďan Ryan Fox. Na elitní Tour převzal vítěznou trofej poprvé.

„Když jsem se ptal manželky, co by si přála ke Dni matek, dělala si legraci, že by se trofej hodila,“ prozradil golfista pocházející ze sportovní rodiny. Jeho otec Grant byl členem prvního týmu mistrů světa v ragby v roce 1987, dědeček zase úspěšným reprezentantem v kriketu.