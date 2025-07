Hrubý se na turnaj dostal z kvalifikace a startuje na akci nejvyšší světové tour jako druhý Čech po Jiřím Zuskovi, jenž se před dvěma lety jako amatér zúčastnil turnaje v Portoriku. Na sklonku minulého roku usiloval Hrubý v kvalifikaci o kartu pro PGA Tour, na účast mezi elitou ale nedosáhl a pravidelně hraje na druhém nejvyšším americkém okruhu Korn Ferry Tour.

„Celkové pocity jsou skvělé. Byl to první start na PGA Tour, bál jsem se, že budu nervózní, že něco nepůjde nebo tak, ale vlastně jsem se s tím popasoval celkem hezky a hlavně jsem si to užil, takže to byla bomba,“ uvedl Hrubý v nahrávce pro média.

V prvním kole zahrál Hrubý dvě bogey a dvě birdie a blýsknul se eaglem na čtyřparové jamce číslo šest. Po povedeném drivu mu zbývalo k jamce 100 metrů. Český hráč dobrou pozici využil nad očekávání a poslal míček přímo do ní.

„Ta šestka byl určitě highlight, něco, co si budu pamatovat nadosmrti, to bylo fakt super,“ řekl Hrubý, jež je na hraně předpokládaného postupu do víkendových kol. „Zítra to bude trošku boj o cut, ale jsem rád, v jaké pozici jsem. A také jsem rád, že mám to první kolo tak nějak z krku a zítra to můžu pořádně odšpuntovat. Tak snad se to povede,“ uvedl plzeňský rodák.

O jeden úder lepší výsledek, jenž by znamenal průběžné 43. místo, českému golfistovi unikl kvůli bogey na závěrečné jamce.

V čele pořadí turnaje s dotací 8,4 milionu dolarů je po prvním ze čtyř kol se skóre -9 Američan Doug Ghim o jednu ránu před dvojicí krajanů Max Homa, Austin Eckroat.