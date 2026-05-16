Golfový major PGA Championship vedou Smalley a McNealy, McIlroy zvládl boj o cut

Smalley a McNealy se jako jedni z mála hráčů dostali pod normu hřiště v obou kolech, celkově je na paru nebo lepší pouhých 22 golfistů. Boj o cut nakonec zvládl jeden z favoritů Rory McIlroy, vítěz dubnového Masters a šampion PGA Championship z let 2012 a 2014. Po výsledku +4 v prvním kole zahrál hvězdný golfista ze Severního Irska tři pod par a je na dělené 30. pozici.
Do víkendových kol se naopak nedostal například Američan Bryson DeChambeau, který se loni i předloni na PGA Championship podělil o druhé místo. Major v Newtown Square zakončil se skóre +7, cut byl +4.
PGA Championship, golfový turnaj kategorie major v Newtown Square
(par 70, dotace 20 milionů dolarů)
Po 2. kole: 1. McNealy 136 (69+67) a Smalley 136 (67+69), 3. Grotterup 137 (72+65), Greyserman (všichni USA) 137 (68+69), Jäger (Něm.) 137 (67+70), Macujama (Jap.) 137 (70+67), Potgieter (JAR) 137 (67+70) a Min Woo Lee (Austr.) 137 (67+70).