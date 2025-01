Trenérek není moc. Bylo těžké získat si mezi muži respekt, říká Škábová

„Nejvíc rozhoduje, jak si to ten den sedne a jak je nastavená hlava,“ to jsou slova české reprezentantky a vaší svěřenkyně Kristýny Horské. Jak moc je úspěch v hlavě?

Říká se, že až z osmdesáti procent. Samozřejmě, když někdo nemá natrénováno a není připravený, čistá hlava mu nepomůže. Faktem ale je, že na vrcholové závody nikdo takový nepřijde. Reprezentanti naplavou dva tisíce kilometrů za rok, tréninky mají dvakrát denně dvě hodiny. Každý z mých svěřenců má taky svého mentálního kouče nebo psychologa. Myslím, že to je obrovský přínos. I já jim občas před závody promlouvám do duše. Vždycky jim říkám, aby si to srovnali v hlavě. Je potřeba, aby si věřili, pochybnosti je nesmějí nahlodat a ovlivnit jejich výkon. Než skočí do bazénu, musejí vědět, jak poplavou závod, jakou zvolí taktiku.

Občas se s někým pohádám, když nám chce plavat v dráze a nedokáže pochopit, že ji máme pronajatou. Nebo nám vynadají, že cákáme, to už je fakt za hranou!