Čada má celkem sedmnáct titulů, před érou s Prostějovem vyhrál pětkrát extraligu s Královým Polem Brno. Sedmačtyřicetiletý Zapletal, bývalý nahrávač a kapitán reprezentace, povýšil do role hlavního kouče po jedné sezoně. V extralize už dříve vedl tým ze své rodné Olomouce.

„Petra jsme do našeho klubu přivedli loni v létě jako jednoho z asistentů se specializací na práci s nahrávačkami, ale během uplynulé sezony obohatil vedení týmu i mnoha jinými způsoby, do fungování mančaftu vnesl řadu nových prvků. Navíc si v Prostějově za ten rok všechno osahal, zvykl si tady a teď může pokračovat jako hlavní trenér, což je optimální řešení,“ řekl Čada.

Zapletal jako hráč působil v Německu, Řecku, Itálii, Polsku či Francii. Po skončení hráčské kariéry se stal učitelem na základní škole a v roce 2016 založil Volejbalovou akademii mládeže Olomouc. Tamní extraligové volejbalistky vedl dvě sezony v letech 2019 až 2021.

Prostějovský trenér Miroslav Čada.

„S Petrem jsme podepsali smlouvu a věříme v dlouhodobou kvalitní spolupráci. Pro nás je jeho nástup do vedoucí funkce koncepčním řešením vzniklé situace s perspektivou do mnoha příštích let. Po zisku mistrovského titulu sice částečně omladíme hráčský kádr, který však zůstane silný a chceme s ním pod vedením nového hlavního kouče dál patřit do české špičky,“ dodal Čada.