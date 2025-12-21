Plzeňský kouč Štochl: Nemá smysl kupovat hráče jen proto, že je vysoký

Se stejným soupeřem nicméně po podzimu znovu vládnou extralize, shodně nastřádali osmadvacet bodů, Baník má o jeden odehraný duel méně. „Během zimní pauzy se potřebujeme hlavně dát zdravotně dohromady, nabrat energii. Sejdeme se 5. ledna, přes svátky kluci dostanou individuální plány,“ říká plzeňský trenér Petr Štochl.
Jste zklamaný, že si finále domácího poháru nezahrajete?
Vyhrát samozřejmě chceme každý zápas. Ale nejsem zklamaný v tom smyslu, jak jsme utkání s Karvinou odehráli. Myslím, že byl na hranici toho, na co kluci aktuálně mají. A proti nám stál velice kvalitní tým. Nicméně byly zápasy, které jsme třeba i vyhráli, ale zdaleka nepodali výkon, jaký bych si představoval.
S Karvinou, s níž poslední roky kralujete české házené, jste prohráli podruhé v krátké době. Vyplývá z toho, že výkonnostně je momentálně český šampion o kousek dál?
Těžko říci, takhle to nevnímám. Konkrétně pohárové semifinále bylo hodně ovlivněné tím, že obě strany měly výrazně nekompletní kádry. A myslím, že kdybychom především v prvním poločase proměnili všechny šance, výsledek by byl jiný. Ale je pravda, že Baník je mistrem poslední dva roky, v těch finále nás dokázal přehrát. Takže i letos je hlavním favoritem na titul.
Do jaký míry je to tím, že má Baník oproti vám celkem výraznou výškovou převahu?
Má, ale to má oproti nám většina týmů. Nedisponujeme úplně velkými chlapáky, tedy s výjimkou Dana Bláhy, který je zase obrovský. (úsměv) Takže my musíme hrát trochu jiným stylem než Karviná, snažit se využívat toho, že máme rychlé, chytré a šikovné hráče.
Není ale k tomu potřeba na přestupovém trhu hledat i hráče právě s ohledem na jejich výškové parametry?
Klidně, ale musí na to být materiál. Musíte mít na trhu k dispozici hráče, kteří tomu v poměru cena/výkon budou odpovídat. Kupovat hráče jenom proto, že je vysoký, smysl nemá. Ale bylo by samozřejmě fajn sehnat házenkáře s ideálními fyzickými parametry a ještě kvalitního.
Je to reálné už během zimy?
To si nemyslím. My si přejeme, aby se nám uzdravili hráči, které momentálně nemáme k dispozici nebo dohrávali podzim se zdravotními trablemi. Jsem přesvědčený, že kádr máme kvalitní, proto změny neočekávám.
Kdy budou k dispozici dlouhodobí marodi Stehlík a Šindelář?
Věřím, že u Honzy Stehlíka je velmi reálná varianta, že do toho po Novém roce znovu naskočí. U Kuby Šindeláře to bude delší, ale v průběhu jara by měl být zpět. Petr Vinkelhöfer už byl v posledních dvou zápasech připravený na střídačce, ale protože nebylo třeba, ještě jsme ho do ostré zátěže raději nepustili.
Dohrávalo hodně hráčů podzim přes bolest?
Jo, ale já se o tom nechci moc zmiňovat. Ničemu to nepomůže a takové problémy má každý mančaft, někdo větší, někdo menší. Určitě se na to nechci vymlouvat.
Jak hodnotíte podzim? Začátek sezony byl excelentní, až v listopadu přišla porážka s Duklou.
Ty první dva měsíce byly výborné, hráli jsme to, co jsme si představovali, z toho jsem měl radost. Prohráli jsme v lize dvě utkání, s Duklou a v Karviné. Jsme v tabulce druzí, myslím, že není důvod k panice.
Už máte domluvené nějaké přípravné zápasy?
Máme dva, víc jich nebude. Oba proti německým klubům, třetiligové Aue a Erlangen, momentálně dvanáctý tým budnesligy. Myslím, že nás dobře prověří.
Dokážete přes svátky vypnout, na házenou nemyslet?
Určitě si odpočinu, ale nebude to tak horké. Dodělávám práci kvůli trenérské licenci, ale to bude trošku odlišná zátěž. Na házenou se občas podívám v televizi, jinak bude odpočinek spojený s rodinou. Bydlíme hned vedle lesa, s manželkou vyrazíme se psem, s kamarády na pivko. Prostě takový obyčejný, příjemný relax.