Enormní nasazení a tlak. Štochl by rád dánský recept aplikoval i v Česku

Ztráta na Karvinou je i nadále tříbodová. Myslíte ještě na první příčku? Oba týmy mají těžký los.

Hlavním cílem je neztrácet body. Reálně si myslím, že první příčka je při současné hře a rozpoložení Karviné už těžko dosažitelná. Nicméně máme Baník doma, to mohou být ty dva bodíky, které je dostanou pod tlak. Ale to je ještě daleko. Teď máme za sebou Maloměřice, v neděli hostíme Brno a nebude to snadný zápas. Utkání je ještě hodně. Nové Veselí, Dukla, Final four Českého poháru... Jdeme postupně.

Vrátil se pivot Šindelář, marodka se prakticky vyprázdnila. Těší vás to před finišem sezony?

Stoprocentně zdraví úplně nejsme, ale vzhledem k tomu, s čím jsme se již v této sezoně potýkali, tak jsme zdravotně nadstandardně v pořádku. Což je moc dobře.

Dva mladíci, Dominik Skopár a Daniel Bláha, mají za sebou premiérovou účast na mistrovství světa. Jak se vám líbili?

Měl jsem z nich radost. Už jen to, že se na turnaji mohli ukázat, je skvělé. Jeden je loňský dorostenec, druhý dokonce letošní a oba si nominaci vybojovali zcela zaslouženě. V Dánsku sbírali zkušenosti. Dominik odehrál slušnou porci minut, Dan dostal prostor hlavně v obraně, ale i v útoku odehrál nějaký čas. Myslím, že oba podali velmi dobrý výkon i s ohledem na to, že to byla jejich první velká akce. Jsem přesvědčený, že oba se budou ještě výrazně zlepšovat.

Viděl jste na šampionátu nějaké nové trendy?

Novinky zase tolik ne, i když z každého mistrovství či olympiády si vždycky nějaké postřehy odnesu a snažím se je pak v přípravě aplikovat. Abychom v našich podmínkách a v našich možnostech drželi krok s trendy. Házenkářský svět udivují Dánové. Fantastické, jak hrají vlastně ohromně jednoduše a přitom účinně.

Ani v semifinále s Portugalci, ani ve finále s Chorvaty je soupeř vlastně nedostal do úzkých.

Co mají extrémně dobré a co bych si moc přál dostat i do naší hry, je to enormní nasazení. Chuť, radost ze hry, šedesát minut neustálého tlaku na soupeře v obraně i v útoku za jakéhokoliv stavu. Prostě ve stylu: My jsme tady a jdeme zahrát náš nejlepší zápas. Proto jsou Dánové schopní dát každému o deset. Ale není to samo sebou. Je to tlakem, který si hráči vytváří sami na sebe, i jak na ně tlačí trenér. Mohli jste si všimnout, že i když vedli o dvanáct branek a Gidsel, světový hráč, udělal chybu, hned dostal na střídačce céres. Mají mentalitu nastavenou tak, že přijdou na zápas a už vedou 5:0. Pro soupeře je to hodně těžké.

Zpátky do extraligy. V zimní pauze tým opustil chorvatský levák Marko Čurčič. Změní se tím variabilita na pravé spojce?

Vlastně nijak. Na jeho místě dostane prostor sedmnáctiletý Honza Baumruk, který všechny systémy a kombinace velmi dobře zná. Už na podzim byl s námi v týmu, dorost navíc hraje stejným systém jako my. Případně dostane na pravé spojce prostor některý z praváků, těch máme dost.

Čtvrté Brno na vás ztrácí tři body. Je to motivace navíc, že v případě nedělní výhry mu můžete odskočit?

Může být. Loni mělo Brno podzim velmi dobrý, ale po Vánocích už bodovalo hodně málo. Teď si myslím, že mají silnější tým a takový výpadek je nepostihne. Musíme se připravit co nejlépe.

První březnový víkend vás čeká také Final Four Českého poháru. Láká vás i tahle trofej?

Pohár je zajímavá soutěž a formát Final Four se čtyřmi kvalitními týmy dává smysl. Otázkou je termín, ten v tom nabitém kalendáři není úplně šťastný. Ale pro nás to bude další výzva.