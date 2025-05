Myslím, že je řada na nás, usmál se Douda Od svého příchodu do Plzně ze Zubří v létě 2018 prošel už pěti finálovými bitvami s Karvinou, třikrát Jakub Douda, střední spojka Talent týmu Plzeňského kraje, zvedl nad hlavu mistrovský pohár Teď stojí před další výzvou. Nové finále, stejní rivalové. „Jestli se nepletu, tak je řada na nás,“ pousmál se jednatřicetiletý Douda a připomněl pikantní statistiku. Zatímco Karviná triumfuje v sudých letech, Plzeň v těch lichých. Spojka plzeňských házenkářů Jakub Douda střílí na branku Zubří. Nicméně před Talentem stojí obří překážka. Karviná jasně ovládla základní část, vyhrála i domácí pohár (ve finále právě nad Plzní), v play off přejela Frýdek-Místek i Lovosice. „Přemýšlel jsem nad tím. Tohle je asi nejsilnější Karviná, na kterou ve finále narazíme. Mají výbornou formu po celou sezonu. Musíme si dát pozor úplně na všechno, co nejvíc se snažit eliminovat jejich nejsilnější zbraně,“ mínil Douda. Byť se každý rok říká, že extraliga je víc a víc vyrovnanější, v play off vytrvale vládnou dva hegemoni. „Myslím, že hlavně nás už na začátku play off odepisují. Zvlášť letos, když nás viděli první dvě čtvrtfinále se Zubřím... Asi se dost lidí třepalo, že finále konečně bude vypadat jinak. Ale my jsme zase dokázali, že tam patříme. Stejně tak Karviná. Asi je to důkaz, že to v klubech děláme dobře,“ hlásila opora Talentu. Favorit série je daný, ale Plzeň není radno odepisovat. „Hraje se o titul, nikdy to není samozřejmost a my máme velkou motivaci,“ reagoval Douda, vývoj série si však odhadovat netroufá. „Za ty roky se protočily snad všechny scénáře. Jedině ještě nikdo nevyhrál 3:0 na zápasy. Můžeme zkusit, jestli se to nepovede,“ zavtipkoval. Jisté je, že to bude znovu vyhrocené, emoce porostou. „Už se asi nemůžeme ničím překvapit. Bude to zase o aktuální formě a o tom, kdo to v hlavách lépe zvládne,“ mínil Douda.