Pořád mu lízal blatník, takhle se jezdí motokros. Mladík Rathouský mezi elitou

Po třech závodech je druhý se šestibodovou ztrátou na vedoucího Slováka Šimona Jošta, kterému se hodně přiblížil především díky zvládnutým závodům během uplynulého víkendu v Dalečíně.

„Tady už byl Pedro favoritem. Letos vyhrál každou kvalifikaci, je to taková hozená rukavice pro ostatní soupeře, aby si na něj dali pozor,“ říká manažer Orionu Petr Kovář.

Rathouský v Dalečíně vyjel celkem 43 bodů ve dvou rozjížďkách a především ta první stála za to.

„Během první rozjížďky byl na prvním místě, ale udělal chybu a spadl. Než se sebral, tak ho stihl předjet domácí jezdec Jan Wagenknecht, ale Rathouský mu dál lízal zadní blatník. V poslední zatáčce závěrečného kola hrozila kolize těch dvou, takže Wagenknecht ubral a Rathouský se drze dostal zpět na to první místo. Takhle se jezdí motokros,“ pochvaluje si Kovář.

Zároveň však přiznává, že s Rathouským je ještě potřeba pracovat. Na trati patří k mladým buldokům, kteří tu a tam nejsou úplně schopni zklidnit hlavu. Právě kvůli tomu na něj stáj zatím netlačí, aby si vyjel titul.

„Snažíme se Rathouského usměrňovat, musí se naučit jezdit hlavou a pak to bude dobré. Je ještě mladý, takže na titul se úplně neupínáme, budeme hlavně rádi, když takhle na nějakých závodech občas překvapíme. Že občas uděláme chybu, s tím se nedá nic dělat, boj o titul spíš necháme až na příští sezonu,“ říká Kovář.

Zraky Orionu se tak upínají do hlavní kategorie MX1, ve které by do první desítky ráda proklouzla dvaačtyřicetiletá stálice stáje Petr Bartoš. Průběžně je právě desátý, navíc vedle toho ještě vévodí veteránům.

„V jeho věku? Klobouk dolů na všechny strany,“ smeká Kovář, „ve veteránech nemá konkurenci, hlavně jde o to, aby se v MX1 nezabil, tam je to mezi mladými masakr.“

Do top desítky Orion v MX1 tlačí také Jonáše Nedvěda a radost mu dělají mladíci Dominik Kučeřík a Martin Červenka v kategorii do 15 let. Další závody Orion čekají příští týden v Kaplici.