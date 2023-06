Novozélandští ragbisté předvedli prezidentu Pavlovi na Hradě tanec haka

Tanec haka vznikl jako rituál bojovníků před bitvou, novozélandští ragbisté ho tradičně předvádějí před každým mezinárodním zápasem. Pro tanec je specifický bohatý doprovod akustických projevů, pokřiků, gestikulací a grimas.

Pavel poznamenal, že je to patrně poprvé, co se na Hradě tento tanec představil. Od obou týmů, které se utkají v exhibici ve středu v 18:00 v areálu Tatry Smíchov, dostal dres.

„Tým novozélandských ambasadorů oslovil prezidentskou kancelář, zda by zde mohli tento tanec předvést. Je to na podporu odvahy, což je hlavní poselství tohoto týmu směrem k panu prezidentovi. Zároveň je to i potvrzení velmi dobrých vztahů mezi ČR a Novým Zélandem,“ řekl ČTK ředitel hradního zahraničního odboru Jaroslav Zajíček.

Hrad akcí připomněl i 30. výročí navázání diplomatických vztahů s Novým Zélandem. „Z mého pohledu jsou ragby na Novém Zélandě a třeba fotbal u nás věcí, která překonává bariéry a je součástí kultury. Takže to vnímám i jako součást sportovní diplomacie. Proto myslím, že je to velká věc, že to poprvé na Pražském hradě pro prezidenta chtěli udělat,“ doplnil Zajíček.