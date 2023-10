Uznání pro sport. Pavel ocenil horolezce Jaroše či krasobruslařku Graham

Pavel k příležitosti 105. výročí vzniku samostatného Československa vyznamenal na Pražském hradě celkem 62 osobností, jeho předchůdce Miloš Zeman loni ocenil taktéž pět sportovců.

Kdo získal medaili Za zásluhy 1. stupně letos?

Rozená Romanová, bývalá krasobruslařská hvězda v tancích na ledu. Se svým o tři roky starším bratrem Pavlem ovládli v 60. letech čtyři mistrovství světa po sobě (1962, 1963, 1964 a 1965).

Děti národa, kterým za jejich představení třásli rukou i tehdejší prezident Antonín Novotný s manželkou.

Eva nazula brusle poprvé ve čtyřech letech, do sportovního klubu totiž chodil její bratr Pavel a jejich otec tehdy říkal: „Buď oba, nebo ani jeden.“ Poprvé odjeli na mistrovství světa, když bylo Evě třináct let. Ve sportovních dvojicích skončili poslední, a tak se rozhodli soutěžit v tancích na ledu.

A udělali dobře. Poprvé excelovali doma, na mistrovství světa v Praze 1962. Naplněná hala je hnala k životnímu výkonu, díky vítězství byli vyhlášeni nejlepšími sportovci Československa tohoto roku.

Prvenství na světovém šampionátu obhájili ještě třikrát, z mistrovství Evropy přivezli dvě zlata, stříbro i bronz. A v Eviných devatenácti ohlásili konec. „Neměli jsme co dalšího vyhrát. Tenkrát ještě tance nebyly na olympiádě. Bylo nám to líto, ale odešli jsme na vrcholu,“ vyprávěla minulý rok pro iDNES.cz.

Navíc dostali nabídku tančit v americké lední revue Holiday on Ice. Eva se tam zamilovala do britského komika Jackieho Grahama. Její život zasáhla tragická smrt milované bratra, Pavel měl v roce 1972 autonehodu, při které zemřel. Dožil se 29 let.

S manželem Eva objížděla Ameriku v karavanu. Další ránu utržila, když zjistila, že nemůže mít děti. Navzdory špatným zkušenostem však stále oplývá velkou energií a úsměvem. V 77 letech hraje tenis, jezdí na kolečkových bruslích a plave.

Nejúspěšnější český himálajský profesionální horolezec, který jako první Čech vystoupil na všech 14 světových osmitisícovek bez použití kyslíku.

Nyní 59letý Jaroš zdolal tyto výzvy v rozmezí let 1998, kdy dobyl Mount Everest, a 2014, kdy vylezl na K2. Povedlo se mu to jako 15. člověku na světě. V dalších letech vystoupil na nejvyšší vrcholy všech kontinentů a dosáhl tak na Korunu světa.

V 18 letech lezl na Českomoravské vrchovině, následovaly Tatry, Ťan-šan, Pamír a Himálaj. Své expedice popisuje v knihách, v roce 2015 o něm vznikl dokumentární film Cesta vzhůru.

„Jen pod druhou nejvyšší horou světa K2 jsem strávil přes půl roku života, šest let jsem prospal ve spacáku a na karimatce,“ vzpomínal pro iDNES Premium před třemi lety.

Je velkým zastáncem výstupů bez kyslíku a další pomoci. „Na piedestal stavíme lidi, kteří ve výškovém horolezectví lezou po připravených lanech, používají kyslíkový přístroj a bivakují ve výškových táborech, které jim postaví šerpové. Takové výkony jsou podle mě stejné, jako by někdo na Tour de France jel na elektrokole.“

V horách zažil rovněž několik nebezpečných okamžiků: třeba v roce 2012 se z výstupu na Annapurnu vrátil s omrzlinami a lékaři mu amputovali sedm článků prstů na nohou.

„Do té doby mě znali hlavně ti, kteří se zajímali o hory. Když jsem pak potkal ve městě nějaké lidi, říkali: To je ten horolezec, co omrzl a ještě ho pokousal pes (při tréninku na kole ho zranil neuvázaný pes). Neřekli to je ten, který má (v té době) třináct osmitisícovek. Myslím však, že mě lidé znají v příjemné míře.“

Motocyklová legenda, šestkrát ovládl „motocyklovou olympiádu“ Šestidenní. V rámci mistrovství Evropy vyhrál 33 soutěží a na přelomu šedesátých a sedmdesátých let ukořistil deset titulů evropského šampiona v řadě.

První motocykl Pionýr dostal od souseda, když mu bylo necelých 15 let, a hned si ho přestavěl podle svých představ. Chtěl z něj lehčí a rychlejší stroj. Podobnou šikovností se vyznačoval po celou kariéru.

„Závodění mě bavilo,“ vzpomínal kdysi. „Kolikrát to bolelo, ale kdo nepadá, nezávodí a nemůže ani vyhrávat.“

Uznání se mu dostalo i po konci kariéry: skončil třetí v české anketě Motocyklový závodník století a jako dosud jediný Čech byl uveden do Síně slávy Mezinárodní federace motocyklistů.

Loni v rámci ankety Sportovec roku obdržel cenu Emila Zátopka pro české sportovní legendy. Zařadil se po bok nejen Emila a Dany Zátopkových, ale i Věry Čáslavské či Jiřího Rašky.

Nedávno oslavil 76. narozeniny.

Josef Neček

Narodil se v roce 1927 a atletickému závodění se věnoval až do loňska, kdy mu bylo 94 let. Ještě v tomto věku běhal sprint na 60 metrů. V šedesáti letech zvítězil na světových veteránských hrách v Melbourne ve skoku do dálky.

Ke konci druhé světové války byl poslán na stavbu zákopů kolem Svatého Kopečku nedaleko Olomouce. Z prací společně s několika kamarády utekl a na cestě domů absolvoval mimo jiné čtyřicetikilometrový pochod pěšky.

Paměť národa jeho vztah ke sportu popisuje následovně: „Při hodinách tělocviku překonával i rekordy vyučujícího. Zaměřil se na sprinty a skok do dálky. Tehdy, ani nikdy v budoucnosti, neměl trenéra. Tréninkový plán si sestavoval sám, nikdo mu neradil. Nejradši chodil běhat do lesa v Kersku. Říká, že běh v terénu mu zajistil lepší kondičku, než kdyby trénoval na atletickém stadiónu. V šedesátých letech jezdil na mezistátní utkání s národním atletickým týmem do ciziny, a to i do západních zemí, ale hlavně závodil v Československu.

Když se zúčastnil armádního atletického mistrovství, všiml si ho Emil Zátopek, který působil v Armádním tělovýchovném klubu. ‚Získal jsem zlaté medaile a Zátopek, který byl velitelem atletů, se rozčiloval, jak je možné, že startuju za vojenskou nemocnici, jak to, že nejsem tady,“ popisuje a dodává: „Přešel jsem tedy do ATK (Armádní tělovýchovný klub) a začal jsem za ně závodit. Vedl nás Emil, to byl výbornej chlap.‘“

Horolezkyně slovenského původu, rozená Margita Schochmannová. Zdolala dvě osmitisícovky, od roku 2005 se věnuje humanitárnímu projektu v Pákistánu.

Už jako dítě milovala výšky a přírodní vědy. Chtěla studovat medicínu, nakonec se rozhodla pro odbornou matematiku, kterou poté vyučovala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Kolem 300 výstupů provedla v Tatrách, v roce 1977 stanovila československý ženský výškový rekord na hoře Nošak v Afghánistánu (7492 metrů). O sedm let později vlastní rekord ještě posunula.

Jako první československá horolezkyně zdolala osmitisícovku: v roce 1984 vylezla společně s Věrou Komárkovou himalájský vrchol Čo Oju. Jednalo se tehdy o první ženský výstup na tuto horu vůbec.

O čtyři roky později se na osmitisícový vrchol dostala podruhé, když překonala pákistánskou horu Gašerbrum II. V letech 1991 a 1992 se pokoušela zdolat i nejvyšší horu světa, poprvé se na Mount Everestu dostala do výšky sedmi kilometrů, o rok později o 900 metrů výš.

Se svým manželem Otakarem Štěrbou se po ničivém zemětřesení v pákistánském Karakorumu v roce 2005 rozhodli v této oblasti pomáhat. Začali tam budovat Czech Hospital, která funguje a zachraňuje životy dodnes.

Když Štěrbové umíral manžel, přemýšlela nad tím, jak se jeho duše převtěluje do zachráněných dětí. Pomoci se věnuje i teď v 83 letech.