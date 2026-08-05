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Prezident Pavel se stal členem Klubu sportovních novinářů

Autor:
  14:41
Petr Pavel během Velké Ceny F1 v Maďarsku.

Petr Pavel během Velké Ceny F1 v Maďarsku. | foto: Reuters

Petr Pavel vyrazil na Dakar jako první prezident v historii tohoto slavného...
Český prezident Petr Pavel jako fotograf na Velké Ceně F1 v Maďarsku.
Mostecké Mistrovství světa superbiků WSBK a jezdec BMW Toprak Razgatlioglu v...
Český prezident Petr Pavel jako fotograf na Velké Ceně F1 v Maďarsku.
106 fotografií
Prezident České republiky Petr Pavel se stal členem Klubu sportovních novinářů České republiky (KSN). Jeho přihlášku klub posoudil ve standardním přijímacím procesu, v jehož rámci byla vyhodnocena dosavadní činnost uchazeče. „Pan prezident splnil všechna pravidla pro přijetí v pozici volného fotografa a byl přijat i do Mezinárodní asociace sportovních novinářů AIPS,“ říká Michal Dusík, předseda KSN.

Prezident Pavel se fotografování věnuje dlouhodobě a zaměřuje se především na motoristický sport.

V poslední době fotografoval například slavný závod 24 hodin Le Mans, Grand Prix České republiky MotoGP v Brně, mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace nebo závod plochodrážní Grand Prix v Praze. Na konci července se jako fotograf s akreditací FIA objevil také na Velké ceně Maďarska formule 1 na Hungaroringu, kde fotografoval společně s českým sportovním fotografem Jiřím Křenkem.

Prezident opět ve svém živlu. Pavel vyrazil fotit Velkou cenu formule 1 v Maďarsku

„Jsme rádi, že Petr Pavel projevil zájem stát se členem organizace, která od roku 1923 sdružuje profesionální sportovní novináře, reportéry, fotoreportéry a další pracovníky médií. Nikoliv jako prezident, ale jako fotograf, který se zaměřuje především na motoristický sport,“ řekl předseda Michal Dusík, který s prezidentem jednal už před jeho odjezdem na GP v Maďarsku.

Petr Pavel se v rámci klubu zařadil do početné skupiny volných fotografů. KSN v současnosti sdružuje přibližně stovku členů, kteří působí jako fotografové na volné noze a svou činností se věnují sportovní fotografii.

Petr Pavel během Velké Ceny F1 v Maďarsku.
Petr Pavel vyrazil na Dakar jako první prezident v historii tohoto slavného závodu. Nevyužíval žádná privilegia a snažil se spíš o to, aby byl přijat jako fotograf nebo běžný člen týmu. Jedl běžné jídlo jako všichni ostatní, spal ve spacáku a ve stanu. Využíval zázemí a podporu týmu Fesh Fesh, kde před startem závodu vyzkoušel i řízení jejich závodního kamionu. Tato fotografie se vydražila za 55 500 Kč.
Český prezident Petr Pavel jako fotograf na Velké Ceně F1 v Maďarsku.
Mostecké Mistrovství světa superbiků WSBK a jezdec BMW Toprak Razgatlioglu v akci na fotografii českého prezidenta Petra Pavla. Tato fotografie se vydražila za 30 000 Kč.
106 fotografií

Klub sportovních novinářů České republiky je profesní sdružení s více než stoletou historií. KSN vznikl v roce 1923 a o rok později se jeho zástupci v Paříži podíleli na založení Mezinárodní asociace sportovních novinářů AIPS (Association Internationale de la Presse Sportive).

Vedle ochrany profesních zájmů svých členů a podpory podmínek pro novinářskou práci se KSN podílí na organizaci odborných seminářů, sportovních akcí a novinářských soutěží. Klub je vyhlašovatelem tradičních anket Sportovec roku, Zlatý míč České republiky, vyhlašuje Sportovní fotografii roku a uděluje novinářské Ceny Ondřeje Sekory.

Aukce fotografií Petra Pavla vynesla téměř 670 tisíc korun

Přijetím do KSN se Petr Pavel zařadil mezi sportovní novináře a fotografy, kteří se na sportovní dění dívají nejen z tribun a čestných míst, ale také hledáčky fotoaparátů.

A při příští Velké ceně tak možná nebude prezident republiky mezi fotografy jen hostem. Bude jedním z nich.

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