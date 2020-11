Doba koronavirová? Jsme zvyklí improvizovat, říká rychlobruslařský kouč Novák

Mohli jste odjet všichni, včetně Martiny Sáblíkové?

Naštěstí ano. Všem nám vyšly koronatesty negativní. A to jak před odjezdem, tak i bezprostředně po příjezdu do Itálie.

Znovu do Německa už se vám nechtělo?

Ne, tak to není, důvod je ten, že v Německu v posledních dnech nastala zcela nová situace ohledně koronavirových opatření. Dokonce mi bylo řečeno, že bychom tam museli do karantény, bez ohledu na to, jestli máme nebo nemáme negativní testy.

V Itálii zatím podobně extrémně přísná opatření nemají?

Samozřejmě tady taky musíme dodržovat určité podmínky, včetně pravidelného testování. Proto jsem s sebou taky vezl rychlotesty. Ale do karantény nemusíme.

Petr Novák Narodil se 7. června 1948 v Poličce, ovšem vyrůstal ve Svratouchu na Chrudimsku. Sportu se věnoval odmalička, vyzkoušel například gymnastiku či atletiku. V roce 1964 však propadl rychlobruslení a už o rok později se stal dorosteneckým mistrem republiky. Sám v reprezentaci sice výraznějšího úspěchu nedosáhl, ovšem v roli kouče jich má na kontě bezpočet. Především zásluhou Martiny Sáblíkové, kterou doslova vypiplal od žákovského věku a třikrát ji už dovedl až k olympijskému zlatu.

Přitom poslední čísla hovořící o nákaze nemocí covid-19 právě v souvislosti s Itálií nevypadala zrovna příznivě...

To je pravda, nevyvíjelo se to tady zrovna dobře, ale myslím, že pomalu se to tu zastavuje. Navíc musíte brát, že Itálie má víc obyvatel než Česká republika. A horské oblasti, kde jsme i my, nejsou zase až tak zasaženy. Prostě se budeme držet pravidel, která tady platí, a uvidíme.

Sledujete aktuální zprávy o koronaviru u nás i ve světě pravidelně?

To víte, že sleduju. Buď na internetu, nebo v televizi, nebo když jedu autem, tak si pustím rádio.

Když jste teď byli dva týdny doma, jak se vaši svěřenci připravovali?

Každý sám, protože jsme tak nějak z různých koutů republiky a společně to nešlo.

Takže jste měli jakousi distanční přípravu?

(usmívá se) Všichni mají chytré hodinky, díky kterým dokážeme prakticky okamžitě zkontrolovat, jak kdo trénoval a v jaké intenzitě. Ty hodinky nám ukážou všechno, včetně tepové frekvence.



Oprášila Martina Sáblíková svoje legendární domácí klouzací prkno?

To už teď není potřeba, Martina má doma úplně jiné podmínky. Samozřejmě mnohem lepší. Trénuje na různých trenažérech a k dispozici má i saunu. A navíc, když je pěkné počasí, vyráží ven.

Každopádně chystat tréninkový plán v téhle době je asi i pro vás těžký úkol. Nebo se pletu?

A víte že mě tahle situace ani moc nevyvádí z míry nebo z úžasu? My jsme totiž zvyklí improvizovat a experimentovat. V podstatě celý náš rychlobruslařský život je o experimentování a improvizaci, protože nemáme dráhu.

Přitom už se toho o její výstavbě namluvilo a naplánovalo tolik...

Přesně tak. A teď se naplno ukazuje, jak potřebná by pro nás byla. Opravdu jsme snad jediný sport, který nemá potřebné zázemí. To je špatně.

Jsem věkem senior, takže bych měl být víc ohrožený. Ale já věřím, že to zvládnu. Petr Novák trenér rychlobruslení

Doplatí na to další generace rychlobruslařů?

Samozřejmě. Navíc teď v téhle době už naše děti ani nikam za přípravou nevyvezeme, protože je nikde neubytují. Musely by tam pracovat a nebo být profesionálové.

A právě proto se nevyplatí nic plánovat...

Tak nějak. I když já jsem samozřejmě určitý plán až do konce roku měl, jenže když to řeknu zjednodušeně: Vždyť nikdo z nás neví, co bude zítra.

Mezinárodní bruslařská unie v říjnu oznámila, že ruší čtyři nejbližší díly Světového poháru. Už víte, kdy budete znovu závodit?

Mám informaci, že Holandsko připravuje evropský šampionát, který by se měl konat v půlce ledna. A po něm přijdou na řadu dva závody Světového poháru.

Samozřejmě ovšem zase pouze za přísných bezpečnostních opatření...

Přesně tak. Měla by tam vzniknout nějaká bublina, která se pak bude pohybovat jen mezi hotelem a ledem. A pokud by z ní někdo chtěl byť jen na chvilku ven, už se do ní nevrátí.

Jak to vlastně vypadá s promořením vašeho týmu? Kolik lidí už koronavirus prodělalo?

Vím jenom o jedné holčině. Bylo to někdy před dvěma měsíci, když ještě mladí chodili do školy, tak přišla s tím, že ho má. Ale nešlo o žádný dramatický průběh, prostě jen zůstala deset dnů doma a pak se znovu pustila do tréninku.

Tak to jste dost odolná skupina...

Zatím se nám to vyhýbá, chodí to jen kolem nás. Záměrně říkám to, protože říct covid, to by nebylo výstižné. Už se ví, že má několik verzí. Každopádně ano, jsme všichni v pořádku a zdraví.

Konkrétně vy už ale patříte do rizikové skupiny. Bojíte se?

(směje se) Máte pravdu, já už jsem věkem senior, takže bych měl být hodně ohrožený, nicméně věřím, že to zvládnu.

Je fakt, že vy máte určitě lepší kondici než leckterý mnohem mladší člověk...

Snažím se. Sportuju a udržuju se co nejvíc v pohodě. A taky samozřejmě dodržuju pravidla, což znamená, že pokud se mám potkat s lidmi, tak si nasadím roušku.

Jinými slovy situaci nepodceňujete?

Rozhodně ne. Nikam raději moc nechodím. Myslím tím, že se pro jistotu nepotkávám s cizími lidmi, ale pouze s těmi, o kterých vím, že jsou v pořádku. A i tehdy si raději beru roušku. Jsem si vědom, že patřím, do rizikové skupiny, nicméně dělám všechno proto, aby se moje tělo dokázalo poprat nejen s covidem, ale i třeba s klíštětem nebo dalšími nepříjemnostmi, které nás ohrožují.