Po závodě bývám vycucaný jako hadr, říkával zesnulý střelec Málek

dnes 10:53

Během působení na Kypru, kde byl trenérem, byl brokový střelec Petr Málek zvyklý začínat den šálkem kávy nebo skleničkou slivovice. Podobně rozmanitý byl i život sportovce z Hrušovan nad Jevišovkou. Do juniorského věku hrál fotbal za Znojmo, odkud ho do svých řad lákala Zbrojovka Brno. Následně střílení gólů vyměnil za střílení z pušky a dobyl svět s brokovnicí v ruce. Málek byl na skeetu mistrem světa i Evropy, na olympiádě v Sydney (2000) vybojoval stříbro, trénoval reprezentace na Kypru a v Kuvajtu. Právě tam ve věku 58 let nečekaně zemřel.