Korbel o šancích stolních tenistů Ostravy: Úplně beznadějné to není

Bude pro vás souboj s Brodem víc vyhecovanější vzhledem k tomu, že v letech 2012 až 2016 jste v jeho dresu zažil úspěchy?

Ani ne, beru to jako každý jiný zápas. Máte pravdu, strávil jsem v Brodě čtyři sezony. Ale takových štací jsem zažil spoustu. A popravdě, k jiným místům mám větší citový vztah než třeba právě k Brodu.

Takže už nejste ani s nikým z Havlíčkova Brodu ve spojení?

Ne. Ovšem bylo to tam fajn, poznal jsem skvělé lidi, fanoušci byli super. A myslím, že stolní tenis se tam tehdy rozpohyboval do dimenzí, které přetrvávají i dnes. Míra Jinek (šéf klubu – pozn. red.) vybudoval pro hráče skvělé podmínky. To díky němu se stolní tenis na Vysočině vyšvihl.

Co by podle vás mohlo na Brod v semifinále platit?

Zkusím kluky namotivovat tak, aby si věřili, že jsou schopni vyhrát. Co si budeme říkat, my v téhle sérii můžeme jen překvapit.

To zní skoro poraženecky...

Ne, to rozhodně ne, úplně beznadějné to pro nás není. Máme mladé kluky, kteří jistě ještě půjdou nahoru. To může být naše výhoda.

A co vaše trochu jiné míčky? Soupeři je téměř nikdy nezapomenou zmínit...

Já vím, a nechápu to. Ano, rozdíl tam je, ale každý má přece možnost si je koupit a trénovat s nimi, než k nám jede.