Říká se, že Češi trénují málo, vnímá Korbel. Stolní tenis podle něj potřebuje výsledek

V posledních letech hrajete už opravdu jen výjimečně, letos jste zvládl jedno celé utkání v ostravské divizi. Nezvažoval jste přesto, že byste na šampionátu nastoupil?
Ne, vůbec. Myslím, že už toho bylo dost. Občas si jdu pinknout. Když jsou kluci na tréninku na licho, tak jim dělám sparring. Ale na velké hraní už to není.
Co říkáte na premiéru šampionátu v Českých Budějovicích?
Už jsem toho objel hodně, takže mě máloco překvapí. Podobně velký turnaj v novodobé historii v Budějovicích nikdy nebyl. Sportovní hala je výborná. Kdybych měl hrát v pátek kvalifikaci, tak by pro mě bylo u stolu málo místa. Ale na sobotu a neděli se hala přestavěla, tak vzniklo víc prostoru. Mistrovství republiky je jednou za rok. Měl by to být svátek našeho sportu.
Nechybí vám hraní?
Už ne. Teď mám v týmu mladší kluky, tak mě to chytlo trochu víc. Ale v předchozích letech jsem uvažoval, jestli neskončím úplně. Nebavilo mě to. Byl jsem možná i trochu přesycený. Baví mě to spíš už jako trenéra.
Zůstanete v nějaké pozici u stolního tenisu celý život?
To ukáže čas. Život je krátký, na světě jsem jako na návštěvě a je plno věcí, které jsem dřív nestihl. Velkou část jsem strávil zavřený v hale, tak jsem rád za možnost prožít chvíle venku, v přírodě.
Měl jste z minulosti osobní nebo sportovní zkušenosti s Budějovicemi?
Ne. Znám náměstí z fotek, to je krásné. Párkrát jsem byl v Českém Krumlově. Budějovickému Budvaru ale moc nedám, protože mám radši hořká piva.
Jak vnímáte jihočeský stolní tenis?
Není o něm moc slyšet. Je dobře, že se tady hrálo mistrovství republiky. Třeba to dá impulz, protože hlavně v krajských městech by se s tím mělo něco dělat. Hlavní adresy ping-pongu vždy bývaly Praha, Ostravsko, Brno. Tam teď nemají extraligu, to samé ani v Plzni, v Budějovicích. Věřme, že i v těchto místech se tento sport zvedne.
Celkově český stolní tenis nezažívá úspěšné roky. Čím to je?
Řešíme to neustále. Jsem členem Komise vrcholového sportu, i tam se o tom bavíme. Odpíchnout se dá jen od výsledků a ty moc dobré nejsou. Kdybych měl Arabelin prsten, tak bych změnil celý systém. Ten současný nefunguje, to je vidět. Nemusíme vymýšlet něco úplně nového. Podívejme se kolem nás a učme se od nejlepších. Zažil jsem doby, kdy jsme měli po republice několik středisek a záviděli nám to i třeba sousední Němci. I teď máme střediska, ale jejich struktura by podle mě měla být jiná.
Jaká?
Je třeba nalézt správný systém. Když nenajdeme hned pravou cestu, tak je to třeba zkoušet dál, abychom přivedli i nové děti a nalákali také jejich rodiče. Nemusíme se soustředit na sociální sítě a mediální komise. Potřebujeme udělat pořádné výsledky a média pak přijdou sama. Alespoň v Evropě, ve světě je to strašně těžké. Když rodiče uvidí, že se daří, tak je to může zaujmout, aby dali děti na stolní tenis. Mladí potřebují mít svůj vzor, za kterým půjdou. Stačí se podívat na judo, jak vyskočilo po úspěchu Lukáše Krpálka. To samé platí i pro biatlon.
Stále jste pro řadu hráčů i mezi veřejností nejznámějším českým stolním tenistou. Vzal byste zmiňovanou roli idola?
Já jsem takový, že nikomu nelezu do zadku. Rád pomohu každému, kdo si řekne o pomoc. Náš sport mám rád, není mi to lhostejné. Mrzí mě, že už nejsme tak úspěšní jako dřív. Není to tak, že když nebudu angažovaný, že se to nikam nepohne. Nemám vždy pravdu, ale v kariéře jsem mohl sledovat práci ve skvělých klubech v zahraničí, u trenérů, manažerů. V zahraničí se mě ptají, jestli něco dělám v českém ping- -pongu. Já mám svůj klub, akademii, ale se svazem téměř nespolupracuji a oni se diví proč. Moc se u nás nevyužívá zkušeností lidí, kteří jsou uznávaní ve světě. Zároveň je v českém ping-pongu řada pracovitých lidí, kteří to dělají srdcem, ale nejsou na správných místech.
V Havířově je šestým rokem národní tréninkové centrum. To by mělo být velké plus, ne?
Bojím se, jestli nefunguje víc cestou byznysu než ve prospěch českého stolního tenisu. Je skvělé, že takovou halu máme. Ale nelíbí se mi, že tam všichni reprezentanti musejí trénovat. Za chvíli budou mít ponorku, protože vidí stále stejné tváře. Za nás byla reprezentační soustředění jeden týden v měsíci podle kategorií. A byli tam zároveň všichni nejlepší. Bez pardonu. Ani v zahraničí se nestalo, že by to někdo vynechal. Ať se sejde náš národní tým, týden naplno trénují a bude to mít kvalitu. Pro půlku to nemá cenu dělat.
To by pomohlo jednotlivcům i reprezentaci celkově.
Ano. Teď to řeknu, jak slýchám v zahraničí: Vy v Česku máte sice krásnou halu, ale nikdo tam nechce jezdit trénovat, protože Češi trénují málo a v nízké intenzitě. To je špatně, když to slyším. K nám jezdili kdysi do haly ve Vlašimi Němci, Japonci, Belgičani či Francouzi. Všechno skvělé národní týmy. My nesmíme klesnout k tomu, že budeme jen sparring partneři pro ostatní. Jak se mají pak naši hráči zlepšovat, když nebudou mít kvalitní hráče na tréninku? Když se ostatní budou učit na nás, je to špatná cesta.
Přední čeští hráči David Reitšpies či bratři Jiří a Tomáš Martinkovi nechtějí reprezentovat. O čem to svědčí?
Je to problém. Chápu, že jim to možná i vyhovuje. Hrají ve svých klubech, odehrají TT Star turnaje. Možná nemají ambice se posouvat, nevím. Na tahu je asociace, aby hráčům nabídla podmínky. Když se byl poprvé představit současný reprezentační trenér Salvador Uribe, tak jsem mu říkal, ať neudělá stejnou chybu jako před ním Pepa Plachý a neslibuje nikomu jisté místo. Když to uděláte, každý přirozeně trochu poleví. A není to motivační ani pro ostatní. Ať mají všichni stejnou startovací čáru. Luboš Jančařík udělal před pár týdny skvělý úspěch, když vyhrál mezinárodní turnaj, všechna čest. Ale byl to spíš výstřel do tmy. Když věci nefungují, tak se o nich pojďme nahlas bavit.
Když to otočíme, jak udělat stolní tenis znovu atraktivním i pro děti?
Konkurence sportů je větší, vznikají stále nové. Velký boom zažívá padel. Mně se moc nelíbí různě upravené sporty, které se zakládají. Ale ať se klidně hrají. Ale my hlavně potřebujeme nové děti. Zaujmout je, nadchnout. Nejsem příznivcem rané specializace, nejsme v Číně. Potřebujeme rozvíjet atletiku, gymnastiku. Teď se u nás hraje kategorie U11. V tomhle věku ale nechceme výsledky, ať to děti hlavně baví. Řada zemí v různých sportech u takhle malých zakazuje měření výsledků. Rozhoduje se v pubertě. Nějaké snahy u nás jsou. Pro školy se dělají náborové akce Všichni za stůl, pro mladé Hledáme budoucí olympioniky. Ale nevím, jestli to funguje.
Co trenéři?
Musíme do nich víc investovat. Ať jsou dobře zaplacení, aby se tomu mohli věnovat stoprocentně, aniž by museli shánět přivýdělky. To samé nejlepší hráči. Povědomí o stolním tenise pořád není takové. Když někomu řeknete, že hrajete stolní tenis, tak řeknou „fajn“, taky si jdu občas pinknout. Ale kde pracuješ? Řada našich kvalitních hráčů si teď něco vydělá, vyjdou z toho, ale nemyslí na budoucnost.
Na peníze jako přivýdělek si ve stolním tenise dosáhnou v posledních letech i hráči z výrazně nižších soutěží na turnajích, na které se sází online. Jaký to má vliv?
Ping-pongu to spíš škodí. Na Ostravsku se to hraje hodně. Jakmile je klukům osmnáct let, začnou hrát tyto turnaje a je po nich. Už nemají čas ani nutnost na vlastní trénink v klubu, kde je potřebujeme, aby pomáhali dalším dětem. Je to takový kolotoč a je to problém. Z pohledu hráčů tomu rozumím, ale rozvoji sportu to škodí. Jak z toho ven? Nevím.