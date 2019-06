Do Ruska jedeme v plné zbroji, hlásí akrobatický pilot Kopfstein

První závod této sezony se odehrál už začátkem února v Abu Dhabi, kde český pilot obsadil 10. místo. Výsledek ovšem ovlivnily technické problém, které českého pilota trápily po instalaci nového motoru. Ty jsou nyní pryč. „Během pauzy se nám podařilo zaběhnout motor i otestovat nové modifikace. Letadlo je nyní přesně v takovém stavu, v jakém jsme si ho přáli,“ říká Petr Kopfstein.

Během pauzy dostali piloti nečekanou zprávu – společnost Red Bull, která je zakladatelem seriálu, oznámila, že po této sezoně už nebude šampionát pokračovat. „Spíš než smutek cítím vděčnost. Vážím si všech zážitků, zkušeností a přátel, které jsem díky šampionátu poznal. Závody Air Race pro mě byly splněným snem. O to víc si vážím všeho, co mi přinesly. A za to patří Red Bullu obrovské poděkování,“ napsal pak Petr Kopfstein ve svém prohlášení.

„Poslední závody odlétáme s naším týmem v plném nasazení. Žádný úsporný mód se nechystá.“

Do konce sezony tak nyní zbývají jen tři závody – po Kazani se poletí ještě na Balatonu a v Čibě. „Věřím, že se konec šampionátu na atmosféře posledních závodů nijak nepodepíše. Všichni piloti jsou profesionálové a dál budou létat na nejvyšší možné úrovni,“ věří český pilot. A jeho slova platí i pro nejbližší závod v Kazani. „Poslední závody odlétáme s naším týmem v plném nasazení. Žádný úsporný mód se nechystá. Do Ruska jedeme v plné zbroji a dáme do závodu všechno!“ slibuje Petr Kopfstein svým fanouškům.

V Kazani, která je považována za hlavní město ruského sportu, se bude opět závodit nad širokou řekou Kazanka. Oproti loňskému roku ovšem dojde k malé úpravě v trati. „Přibyla jedna zatáčka, a tak budou časy o něco pomalejší, ale o to bude závod zajímavější. Právě v tom posledním manévru totiž může člověk vyhrát i prohrát.“

3 závody pilotům zbývají v kalendáři. Po Kazani se proletí nad Balatonem a v Čibě.

A s jakými ambicemi do Kazaně míří? „Všechno, co nás trápilo, je vyřešeno. Konečně můžeme říct, že jsme připraveni tak, jak jsme si přáli. Ambice proto máme jen ty nejvyšší,“ hlásí sebevědomě karlovarský pilot.

Závodní program začíná sobotní kvalifikací. Ta odstartuje v 15.00 hodin a piloti si v ní mohou od této sezony nově vyletět body do celkového pořadí šampionátu. Nedělní závod pak startuje ve 13.00 hodin. ČT Sport vysílá nedělní závod od 14.25 hodin, celý program můžete sledovat v přímém přenosu na webu redbullairrace.com.