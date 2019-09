Resuscitaci XFN provede Kareš v kleci. Noví investoři chtějí, aby zápasil

Novými investory značky XFN mají být tyto tři subjekty: EMMAA International (podle prvních informací by mělo jít o zbrojaře), Double Red (oděvy) a The Fight Arena.

Právě (a nejen) poslední jméno vzbuzuje údiv. The Fight Arena (TFA) jako nově vzniklá organizace uspořádala na konci června v Praze turnaj, na němž se ukázal například Patrik Kincl. S organizací turnaje pomáhal celý bývalý tým XFN včetně Kareše.

Jednatel The Fight Arena Tomáš Rosenberger.

Ačkoliv on i jednatel TFA Tomáš Rosenberger v létě odmítali hlubší propojení, teď od čtvrtka TFA působí jako investor, který má značku XFN oživit. Kdo TFA vlastní, veřejnost neví, i když Rosenberger v červnovém rozhovoru tvrdil, že jména brzy zveřejní. Slovo nedodržel.

„Jsou to Češi, mladí podnikatelé, pro český trh neznámí,“ prozradil pouze. Na čtvrteční tiskové konferenci Rosenberger další upřesnění odmítl poskytnout.



Mluvil pouze Petr Kareš: „Rozhodli jsme se to nevzdat.“

Dluhy vůči lidem, kteří si koupili lístky na neuskutečněný turnaj 7.6. v O2 areně, splatí on sám. Slíbil vyrovnat finanční závazky i se zápasníky. Jedním z nich je třeba David Dvořák, který prohlásil, že se k němu XFN zachovalo jako ke špinavému prádlu.

Jak chce vše splnit? Část prostředků mu má zajistit i to, že se ukáže v roli bojovníka. Nastoupí do třech zápasů v kleci pod pravidly bojového sportu K-1. Výdělek pak využije na uhrazení dluhů. Zápasit by měl už na prvním turnaji 30.11 v Praze s názvem „Never Give Up“.

S kým se do klece postaví, zatím netuší, přijme kohokoliv. Ale už dřív se mluvilo o souboji s Petrem Ondrušem.

„Vidím spoustu svých chyb, že někomu nebylo zaplaceno, je hanba a ostuda každého z nás. Nemůžeme to nechat být. Všichni dostanou své peníze zpátky a budeme transparentní,“ řekl Kareš.



Problémy organizace XFN spustil únorový odchod Karlose Vémoly do konkurenčního Oktagonu.



Stále však zůstává tajemstvím, kolik XFN dluží peněz, kdo organizaci skutečně vlastní (značku XFN má registrovanou Petr Kareš), kdo bude na turnajích zápasit, neboť prakticky všichni známí bojovníci přešli do Oktagonu či zahraničí, jak chce získat zpět důvěru diváků a co se stalo s bývalým fakticky majoritním vlastníkem organizace Janem Brčákem.