Kareš brání zadlužené XFN: Vémolova pokuta je 10 milionů. Chci se soudit

Po únorovém odchodu Karlose Vémoly a zadlužení vůči vlastním zápasníkům řeší XFN další problém. Zápasník Makhmud Muradov v noci na úterý oznámil, že ruší červnový zápas s Patrikem Kinclem, protože nedostal zaplaceno dopředu, jak požadoval.

Kdo vlastní XFN? Petr Kareš momentálně plní roli promotéra a po odkoupení třetinového podílu Josefa Juránka ve společnosti Best Rating (majitel organizace) se stal také majoritním vlastníkem. Zbylou třetinu drží Jan Brčák prostřednictvím firmy Amira Group, která patří jeho manželce Haně Vidrmanové. Jednatelem XFN je Jan Draslar.



Reálně hrozí, že XFN skončí, pokud nezíská další finance. Nastalou situaci by měl řešit příchod zatím neznámého investora, o kterém jedná nový majoritní vlastník Petr Kareš. Ten doteď plnil roli promotéra a do března, než byl nahrazen, i roli jednatele.

V rozhovoru Kareš mluví o své nové roli, fungování XFN, dluzích, zrušeném zápasu Muradova s Kinclem, sporu s Vémolou i o zkušenosti s lobbistou a podnikatelem s kontroverzní pověstí Ivo Rittigem.

Vaše hvězda Makhmud Muradov v noci na úterý zrušila červnový zápas s Patrikem Kinclem, protože jste nesplnili jeho podmínku platby předem do 15. dubna. V úterý jste pro iSport řekl, že jste schopný pro něj ty peníze sám sehnat, ať ještě týden počká. Proč dokážete sehnat peníze pro Muradova, ale nejste schopní zaplatit bojovníkům, kterým dlužíte?

Ale já s těmi zápasníky byl dohodnutý na postupu splácení. A částka pro Muradova byla zásadní pro pokračování organizace. Pevně věřím, že to z mé strany byl naprosto pochopitelný obchodní postup. Ve chvíli, kdy Muradova nemám potvrzeného pro zápas, ohrožuje nás to víc, než kdybych peníze sehnal, on nastoupil a my začali prodávat lístky. Moje snaha je teď zaplatit Muradova proto, aby společnost začala generovat zisk, a já tak mohl vyplatit dluhy.



Kolik si Muradov řekl, je to víc než milion?

To je věc smlouvy, ta mi zakazuje, abych o tom hovořil. Není to víc než milion.

Co na to Patrik Kincl? Zpráva ho potěšil nemohla.

Jsme v kontaktu. Mojí prioritou je splatit Patrikovi, jakým způsobem nás podržel. Neodešel ke konkurenci. Slíbil jsem mu velkou částku, kterou mu splatím, i kdyby zápasil s někým jiným. Jsem v kontaktu i s Muradovem, snažím se mu situaci vysvětlit. Doufám, že mu budu zárukou, aby si postoj rozmyslel a zápas se uskutečnil.

Vlevo je Patrik Kincl, vpravo Makhmud Muradov.

Vy jste naznačoval, že za odchodem Muradova stojí jednání lobbisty a podnikatele Ivo Rittiga...

Pan Rittig stojí za mnohým děním posledních týdnů. Nedokážu posoudit. Situace je taková, že my jsme měli zaplatit Muradovovi, ale nezaplatili. Požadoval jsem po něm, aby tu lhůtu (zaplacení do 15. dubna, pozn.) o týden prodloužil, nevyhověl mi. Budu to respektovat a doufat, že si to rozmyslí. Pokud ne, můžeme si za to sami.

Rittiga nyní vídáme ve společnosti Vémoly a právníka Michala Dittricha. To se ale dělo i v době, kdy byl Vémola ještě u vás. Jaký máte vztah s Rittigem vy?

Neznáme se. Setkali jsme se jednou, kdy se zajímal o XFN. Já neměl důvod mu informace neposkytnout. Vím, že je s bojovými sporty spjatý od 90. let. Sešli jsme se, ve velmi obecné rovině jsme se bavili o možnosti prodeje XFN. Já jen vím, že kdybych měl možnost soudit se s Vémolou, což doufám, mít budu, tak by mi ve výsledku nešlo ani o ty peníze. MMA jako sport vylétlo hrozně nahoru, ale nemá sportovní kulturu. Zajímá mě, aby byl soudní spor s Vémolou určitý precedent, aby si zápasníci uvědomili, že smlouvou nabudou jak práva, tak i povinnosti.

O jakou částku jde?

Karlos má smluvní pokutu deset milionů.

Řeknete mi konečně, co je jádrem sporu s Vémolou?

Já s ním nikdy problém neměl. Ale osoba pana Dittricha mi byla od začátku podezřelá. Jednal s námi v duchu toho, že když Vémolu pustíme, nic si nedlužíme. To mi indikuje snahu se ze smlouvy hlavně dostat ven. Existuje rozsáhlá dokumentace mezi námi a Dittrichem, která bude součástí soudního řízení. Jsem přesvědčen, že jsme pro Karlose udělali všechno.



A co to jádro sporu?

Dittrich tvrdí, že Vémola nedostal zaplaceno od 3. 3. 2018. Není to pravda. Kdo zná Vémolu, ví, že by bez zaplacení asi nezápasil na dalších akcích (dohromady čtyři další zápasy, pozn.).

Co je pravdy na tom, že Vémola platil letenky Flaviu Magonovi z Brazílie, aby se s ním v Praze na konci roku 2018 mohl utkat?

Bylo těžké najít pro Vémolu soupeře. Odmítal takové, kteří nám přicházeli adekvátní k jeho rekordu. On trval na zápasníkovi z Brazílie. Jenže cena letenky byla kolem Vánoc poměrně vysoká, asi 120 tisíc korun. Ptal jsem se ho, proč, když máme k dispozici adekvátní zápasníky z Evropy, bychom měli platit takhle drahou letenku. Když ten zápasník ani neodpovídá kvalitou. On řekl, že se bude podílet na nákladech. Předběžně jsme se dohodli, jenže pak od nás odešel a stejně nezaplatil.

Takže byste řekl, že Vémola zápasil se slabšími soupeři, než by pro něj bylo žádoucí?

V Praze měl určitě možnost nastoupit proti soupeřům, kteří by byli důstojnější. Karlosovi nejde o skóre, ale o to, že dostane zaplaceno. Netají se tím.

Vyjádřil jste se, že uvnitř XFN je člověk, který organizaci záměrně škodí. Proč ho nechcete jmenovat? Nepomohlo by XFN, kdybyste veřejnosti vysvětlili, co se stalo a co se děje?

Nechci jmenovat a vytvářet drama. Chráním tím společnost. MMA (Smíšená bojová umění) je nový sport a já nemám zájem ho poškozovat. Chci se bránit, to musíme, ale jednám v zájmu XFN i MMA. Zájem sportu není rozkrývat, kdo s kým spolupracuje.

Možná byste přesvědčil lidi, aby si zase na XFN začali kupovat lístky. Takhle si budou dál myslet, že za všechno špatné můžete jen vy. Jak jste se s tím člověkem vypořádal?

Já v kontaktu s fanoušky jsem. Tomu člověku jsem vzal veškeré nástroje. Kdyby se v XFN děly super špatné věci a informace ze sociálních sítích byly pravdivé, existovala by k tomu relevantní data. Zatím to jsou jen dohady. Nikdo neověřuje skutečnost.

Jste nově majoritním vlastníkem organizace XFN, znamená to, že se vám uvolnily ruce pro splacení dluhů, které vůči zápasníkům máte? (peníze například nemají David Dvořák, Ivan Buchinger nebo Patrik Vrbovský alias Rytmus, pozn.).

Investovali jsme v roce 2018 peníze do vytvoření ligy evropského rozměru. Pak se nám projekt začal rozpadat. Příliš jsme s evropskou expanzí pospíchali, finanční náklady byly větší, než co jsme dokázali vydělat. To byl důvod, proč došly prostředky. Já se stal majoritním vlastníkem, abych veřejnosti ukázal, že mám zájem pokračovat a převzít zodpovědnost za zaplacení dluhů.

Vlevo je David Dvořák, vpravo Patrik Vrbovský.

Kde teď budete hledat peníze, u nového investorova?

Úsporná opatření, prodej vlastního majetku, nový investor. Já jednám až s pěti subjekty, které mají o XFN zájem. Vyberu toho, kdo mi dá záruku, že v co nejbližší době dokážeme zaplatit závazky.

Kolik vás stálo vyplacení třetinového podílu Josefa Juránka? Nebo jste se třeba domluvili, že převezmete dluhy na sebe a zaplatil jste symbolickou korunu?

To nechám bez komentáře, je to čistě mezi mnou a panem Juránkem. Ale vylučuju tu druhou možnost. Majetek společnosti je v řádech milionů. A nikdo asi neprodá třetinu z milionů za symbolickou korunu.

Ptám se proto, zda necítíte, že vyznívá zvláštně, když máte na zaplacení podílu ve společnosti, ale zápasníky zaplatit nedokážete.

Tak na zaplacení dluhu zápasníků nemá společnost. Nicméně můžu potvrdit, že jsme se domluvili s panem Juránkem na odložení části platby za ten podíl.

Kdo kromě vás měl a má v XFN na starosti finance?

Financování jsme dělali v rámci dohody se všemi společníky, ale nejvíc jsem se ho účastnil já a společnost Amira group zastoupená panem Brčákem.

Tím jste tedy potvrdil, že jste to především vy, kdo uzavíral nákladné smlouvy a jste zodpovědný za to, že XFN dluží.

Lze říct, že já jsem byl odpovědný za chod firmy a uzavíral jsem smlouvy v souladu se strategií, která byla co nejrychleji získat maximální počet co nejkvalitnějších zápasníků pro expanzi do Evropy.

Nejde se pak divit, že zápasníci, kterým XFN dluží, situaci vyčítají vám.

Já jsem zodpovědnost nikdy nepopřel. Proto jsem odkoupil podíl a to je podle mě důkaz mé snahy, abych napravil, co bylo špatně. Nechci XFN připodobňovat ke Spartě či Slavii ve fotbale, ale tyhle kluby jsou stovky milionů v mínusu. A ten mínus tvoří z největší části investice do hráčů. My byli ve stejné situaci, investovali jsme do zápasníků, protože jsme měli zájem expandovat do Evropy. Když budu mluvit v řádech, v roce 2018 jsme zápasníkům vyplatili téměř 20 milionů.

Kolik je XFN ve ztrátě? Kolik dlužíte dohromady zápasníkům?

V roce 2017 jsme byli v mírném zisku, 2018 byl ztrátový rok, máme daňového poradce, účetní záznam bude znám do 30. června, kdy budeme znát přesná čísla. Finanční vztahy se zápasníky mi nenáleží komentovat. Kvůli penězům odešli Dvořák a Muradov. Machajev proto, že si řekl částku, kterou jsme mu nebyli schopní splnit. Kohout, Jartim, Kvapil i Cverna jsou vyplacení.

Jaký máte vztah se spolumajitelem Janem Brčákem? Měli jste konflikty?

Je v roli obchodního partnera. Všichni společníci mají svůj názor a když se společnosti nedaří, představy lidí na sebe narážejí. Určitě jsme spory měli.